DF fik nej: Regionsrådet afviser bonus til sundhedspersonale

- Det er ærgerligt.

Sådan lyder reaktionen fra DF's Erik Høgh-Sørensen, efter at hans og partifællernes forslag om en engangsbonus til menige medarbejdere, som har været i front i kampen mod corona, blev forkastet med 35 stemmer fra alle andre i Regionsrådet end de fire DF'ere.

- Ingen af Regionsrådets øvrige partier ville være med til bare undersøge muligheden for at give en mindre, men mærkbar bonus til frontlinje-medarbejdere, siger han skuffet.

Til gengæld kalder Lene Linnemann fra SF forslaget for en omgang varm luft og et forsøg på at score billige point.

- Jeg synes det er tankevækkende, at det ikke mindst er lavtlønsområdet som lærere, pædagoger, sundhedspersonale, og de typiske kvindefag, der i høj grad har holdt samfundet i gang under denne her krise. Det synes jeg vi skal påskønne ved kommende overenskomstforhandlinger og sørge for, at disse grupper får en ordentlig løn for deres arbejde og ikke bliver spist af med en eller anden bonus, siger Lene Linnemann - ret opbragt.

- De gør en virkelig god indsats, og det skal vi i den grad påskønne, siger hun.

- Ud over at påskønne menige medarbejdere skulle bonusordningen hjælpe med at tiltrække efterspurgte personaletyper til Region Nordjylland og bidrage til at sikre trivsel blandt de regionsansatte, der har arbejdet hårdt gennem en længere periode, lød det i begrundelsen for forslaget.

Det var hensigten, at forslaget skulle tilgodese ikke blot behandlende personale, men også andre faggrupper som bioanalytikere, rengøringsfolk, portører, m.fl. siger Erik Høgh-Sørensen.

Han fremhæver, at overenskomsterne indeholder mulighed for at udbetale en sådan bonus.

- Når chefer i Danske Regioner kan få kæmpebonusser for IT-bommerter, er det så meget desto mere rimeligt, at menige nordjyske medarbejdere får en engangsbonus for deres effektive kamp mod corona, siger Erik Høgh-Sørensen.