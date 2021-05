DF: Nordjyder skal stemme om Egholm-motorvej

NORDJYLLAND:Hvis en ny forbindelse over Limfjorden skal gå over Egholm, skal nordjyderne spørges først. Og det skal ske ved en regional folkeafstemning i forbindelse med kommunal- og regionalvalget 16. november.

Det foreslår de nordjyske regionsrådsmedlemmer for Dansk Folkeparti, Jørgen Hammer Sørensen og Erik Høgh-Sørensen ifølge en pressemeddelelse.

- Den folkelige modstand mod Egholm-motorvejen er bare steget og steget under høringsfasen. Når politikerne selv har bedt folk udtale sig, bør politikerne på Christiansborg også lytte. Derfor kan vi bedst, hurtigst og mest demokratisk løse Aalborgs trængselsproblemer med en folkeafstemning allerede 16. november. Da skal folk alligevel stemme ved lokalvalget, siger de to DF’ere, som begge i længere tid har været udtalt skeptiske over for Egholm-modellen.

De nuværende folketingsforhandlinger bør ifølge de to DF’ere munde ud i en beslutning, som afsætter de nødvendige milliarder, men uden at fastlægge selve linjeføringen.

Det er muligt at gennemføre lokale folkeafstemninger, og DF har i flere år ønsket flere af den slags.

Hvis Egholm-motorvejen bliver fravalgt ved en folkeafstemning til fordel for et østligt tunnelrør, vil dette udløse milliard-besparelser, som de to DF'ere ønsker øremærket til andre nordjyske trafikprojekter.

- Det er vores bedste bud på et kompromis, som flest mulig nordjyder vil kunne se sig selv i i årene fremover. Det er vigtigt at få en effektiv 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg hurtigst muligt, men det skal ske så demokratisk som muligt, siger de to DF-regionsrådsmedlemmer.