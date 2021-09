DF-rebel siger nej til regionalt budget: Upassende gavebod lige før et valg

NORDJYLLAND:Den nordjyske DF-politiker Erik Høgh-Sørensen fortsætter med at skabe blæst om sin person og politik.

Først fik han i starten af september en dom ved Retten i Hjørring for at dele et opslag på det sociale medie Twitter med billedet af en gerningsmand i en voldssag.

Dernæst kritiserede han partitoppens linje i udlændingepolitikken og mistede på det nylige årsmøde sin plads i hovedbestyrelsen.

Tirsdag stemte den 57-årige DF-rebel så direkte imod sine tre partifæller, da budgetaftalen for Region Nordjylland i 2022 var til afstemning i regionsrådet.

Budgetaftalen for Region Nordjylland 2022 er døbt "Ny hverdag - ny fremtid for Nordjylland", og hele budgetaftalen kan læses her.

Budget 2022 i Region Nordjylland Budgetaftalen 202 blev tirsdag vedtaget med et stort flertal i regionsrådet. Sundhedsområdet er det suverænt største driftsområde for Region Nordjylland og udgør ifølge budgetaftalen 90 pct. af den samlede regionale økonomi. Hovedopgaverne er driften af de nordjyske hospitaler og levering af sygesikringsydelser. Samlet set anvendes der ca. 12,7 mia. kr. i 2022. Økonomiaftalen for 2022 har givet Region Nordjylland et råderum på ca. 136 mio. kr., som i budgetforliget er disponeret til nye initiativer, stigende aktivitet og øvrige merudgifter. I forhold til COVID-19 udgifterne i 2022 forudsættes det med baggrund i økonomiaftalen, at disse kompenseres på tilsvarende vis som i 2021. Kilde: Region Nordjylland VIS MERE

Her stemte et bredt flertal på 39 for aftalen - blandt dem DF-trioen Ib Madsen, Jørgen Hammer Sørensen og Anne Mette Mortensen - for budgetaftalen.

Erik Høgh-Sørensen stemte derimod nej - som den eneste og for første gang i sin hidtil eneste periode i regionsrådet.

- Jeg kan godt se, der er mange fordel ved det her budget. Jeg anser det bare for lånte penge. Helt overordnet handler det om, at man deler en masse gaver ud lige før et valg. Det er upassende, og man binder med budgetaftalen det kommende regionsråd til en dårlig økonomi. Man udskyder store udgiftsposter til efter regionsrådsvalget, og det er uansvarligt, mener Erik Høgh Sørensen.

Han lægger heller ikke skjul på, at utilfredshed med regeringen og Danske Regioners håndtering af den nylige sygeplejerskekonflikt har afgørende betydning for hans beslutning om at vende tommelfingeren ned til et budget, som et massivt flertal i regionsrådet betegner som et budget med fokus på arbejdsmiljø for medarbejdere og en række forbedringer for patienterne.

- Budgettet holder ikke en meter. Der er ikke nær penge nok afsat til blot at begynde reparationsarbejdet efter sygeplejerskekonflikten. Og når regionerne ikke får penge til at håndtere konsekvenserne af den konflikt, ligger det lige for at stemme imod, pointerer den 57-årige politiker, som med 1340 personlige stemmer for første gang blev valgt ind i regionsrådet i 2017.

Ved det kommende valg 16. november er han placeret som nr. 11 på partiets opstillingsliste, hvor hans navn ved valget i 2017 stod lige efter spidskandidaten Ib Madsen.

Gruppeformand Ib Madsen (DF) er langtfra tilfreds med partifællen Erik Høgh-Sørensen, men han vil ikke kommentere på, om det får konsekvenser, at Erik Høgh-Sørensen tirsdag stemte modsat sine tre partifæller i regionsrådet, da budgettet for 2022 skulle vedtages. Arkivfoto: Lars Termansen

Ib Madsen har som gruppeformand for DF selv siddet med ved forhandlingsbordet omkring budgetaftalen, og han har svært ved at acceptere Erik Høgh-Sørensens enegang.

- Jeg kan ikke være tilfreds med, at han ikke kan acceptere gruppeformandens forhandlinger. Det er beklageligt, siger Ib Madsen til Nordjyske.

Får det konsekvenser for Erik Høgh-Sørensen, at han har stemt nej til budgetaftalen?

- Det har jeg ingen kommentarer til, siger Ib Madsen.