Diktatur, råber modstanderne mod Egholm-motorvejen. Træk nu vejret

Når det nye byråd i Aalborg træder sammen efter nytår, er antallet af modstandere mod den kommende motorvej over Egholm mere end fordoblet.

Det er et kontant udbytte af en energisk og velorganiseret kampagne imod Egholm-forbindelsen, og der er grund til at udtrykke respekt for den folkelige forankring og det politiske arbejde bag kampagnen.

Respekten bør også gå den modsatte vej, men det kniber mere.

Med ’Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen’ i spidsen flyver beskyldninger om udemokratiske metoder gennem luften, og De Frie Grønnes nordjyske folketingsmedlem Suzanne Zimmer taler ligefrem om "diktatur". Borgerbevægelsen gør sideløbende forberedelser til et søgsmål, hvis Folketinget vedtager en anlægslov, inden hele den planlagte linjeføring er undersøgt for mulig asbest-forurening.

Skal vi ikke lige trække vejret?

Modstanderne skal naturligvis fortsætte deres helt igennem legitime kamp. Det er vigtigt, at projektet gennemføres under kritisk bevågenhed. Den opgave påtager også Nordjyske sig, og det var for eksempel vores journalistiske arbejde, der skabte opmærksomhed om mulige asbest-problemer ved fjorden.

Men modstanderne må anerkende, at de til trods for mandatfremgangen i Aalborg Byråd fortsat er oppe imod et overvældende flertal. De går fra tre til syv mandater, og det rækker ikke langt i et byråd med 31 medlemmer. De finder heller ikke megen opbakning uden for Aalborg. Alle øvrige ti nordjyske kommuner og Region Nordjylland står bag Egholm-løsningen, og Folketinget forventes at vedtage anlægsloven til foråret med cirka 139 ud af 179 stemmer.

I denne politiske virkelighed bliver det let en tabersag at råbe om udemokratiske metoder.

Netop nu gennemføres en offentlig høring, hvor alle interesserede frem til 2. januar 2022 kan gøre indsigelser imod det forslag til anlægslov, som regeringen lagde frem for en måned siden. Borgerbevægelsen opfordrer alle til at udnytte muligheden, og samme opfordring skal lyde fra denne plads.

Men igen er det ikke kønt, når Borgerbevægelsen samtidig betegner høringen som en skueproces. Det bidrager kun til at underminere tilliden til vores demokratiske institutioner. Lad os i stedet få argumenterne på bordet, og er de overbevisende nok, slipper politikere ikke for at skulle forholde sig til dem.

Det er dog på forhånd svært at se, hvilke nye argumenter der skulle komme frem og ændre beslutningen om at føre en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm. For det er den bedste løsning af alle de alternativer, som vi har diskuteret gennem snart mange år. Det er den løsning, som samlet set bedst fjerner trafiktrykket på Limfjordsbroen og Limfjordstunnelen, forstyrrer færrest muligt med mere støj og påfører miljøet den mindst mulig skade.

Det betyder ikke, at Egholm-løsningen er problemfri. Der må stilles krav om miljøvenlige løsninger i alle dele af byggeriet, asbest-problematikken må undersøges, og Vejdirektoratet må se seriøst på forslag til at dæmpe støjforureningen.

Men vi skal hele tiden huske det vigtigste argument for en ny forbindelse over Limfjorden:

Vendsyssel er langsomt ved at blive afkoblet fra resten af det danske rige på grund af trafikudfordringer. Det vil ikke ske i morgen eller i overmorgen, men tendensen er desværre klar. Indbyggertallet falder, og virksomheder søger mod kommuner syd for fjorden.

Det må vi ikke bare lade fortsætte. Ansvaret er alles. Det er en demokratisk pligt at sikre den geografiske sammenhængskraft i Danmark.

Dette er den sidste leder fra min hånd i 2021. Tak for at have læst med og deltaget i debatten i løbet af året. Jeg ønsker Nordjyskes læsere et godt nytår.