Dining week - se her hvor du kan spise god mad til overkommelige priser

NORDJYLLAND:Vil du spise rigtig god mad, og vil de du spise til en pris, der er til at betale? Så er det nu, du skal slå til.

Billetsalget til Dining Week er netop åbnet, og i år der fire nye restauranter i Aalborg med blandt de restauranter, der ifølge konceptet skal servere enten en tre retters middag for 250 kroner eller en fem retters menu for 350 kroner.

De fire nordjyske restauranter, der er med til at servere maden til de forholdsvis billige penge er Restaurant Nam, Menendez, Pingvin og Karma Sushi.

Restaurant Nam er også ny i konceptet Dining Week. Foto: Dining Week

Nam er et fusionskøkken, som tager dig med på en kulinarisk rejse til Vietnam, Japan, Thailand, Korea, Kina og tilbage til Danmark. I efterårsferien bydes der bl.a. på Asian Hotdog med friteret reje, Esaan pølse, grillet gris, satay kål og kokos is.

Menendez i hjertet af Aalborg byder på latin- og sydamerikanske lækkerier, og køkkenet strækker sig helt fra Mexico til Argentina. Til Dining Week serveres bl.a. tostada, taco pollo, grillet okse, røget kartoffel med salsa roja, hindbæris og croffin.

Pingvin serverer verden på din tallerken og du kan glæde dig tapas-serveringer med bl.a. tunmousse, hummersuppe, braiseret svinekæbe, svamperisotto, krokette, crispy chicken og dessert.

Og på Karma Sushi kan du glæde dig til sushimenu og mochi is.

De fire nye, der er med i Dining Week, støder til allerede klassiske Dining Week restauranter i Aalborg som Skagen Fiskerestaurant, der tilbyder laksetatar, stegt kulmule og chokolademousse, og Provence, der disker op med cremet fiskesuppe, helstegt kalvemørbrad og nougattærte på menuen.

Mere end 150 restauranter i Danmark er med, og de forventer flere end 60.000 gæster. Dining Week restaurantfestival strækker sig over i 10 dage.

Du kan se alle de deltagende restauranter i hele landet her: https://diningweek.dk/. Programmet er ikke lukket og hjemmesiden opdateres løbende.

Dining Week startede i vinterferien i 2011 i Storkøbenhavn, og blev hurtigt så populært hos både restauranter og gæster, at konceptet støt og roligt i de følgende år spredte sig til resten af Danmark. I 2015 fordoblede Dining Week frekvensen og udvidede restaurantfestivalen til efterårsferien. Efter to svære år med mange nedlukninger i 2020 og 2021, forventer Dining Week allerede i år at komme tæt på tallene for året før corona med mere end 250 restauranter i 50 danske byer og mere end 100.000 solgte billetter.