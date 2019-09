Direktør i narkogæld - brugte sit firma til at blive gældfri

SKAGEN:En 59-årig mand er blevet dømt skyldig i underslæb.

Manden tog kort sagt imod penge, der ikke var hans og gav dem videre til personer, som han stod i gæld til.

Det kunne lade sig gøre, fordi pengene gik ind på en konto, der er tilknyttet det firma, som manden er direktør for.

Den 59-årige erkendte sig skyldig, da han i modtog dommen ved Retten i Hjørring. Han forklarede, at han følte sig presset til at tage imod pengene for at betale sin narkogæld.

Det pres var ifølge anklager på sagen, Mette Vestergaard, en formildende omstændighed, da mandens straf blev udmålet. Dommen lyder på to måneders betinget fængsel samt et krav om, at manden betaler alle pengene tilbage.

Den 59-årige modtog dommen