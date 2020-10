Direktøren i styrelse får ansvaret i meget omtalt svindelsag

KØBENHAVN:En ekstern advokatundersøgelse placerer nu et ansættelsesretligt ansvar hos to ledende medarbejdere i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) i svindelsag.

Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

- Vurderingen er, at "der over for direktøren for FES er grundlag for at iværksætte et ansættelsesretligt forløb med henblik på afskedigelse". Det vil Forsvarsministeriet nu straks følge op på, står der i pressemeddelelsen.

Konkret drejer det sig om den hjemsendte direktør Hans J. Høyer. Han meldte sig i øvrigt selv på banen i august. Det skete på LinkedIn. Her skrev han:

- Jeg tænker, at fortællingen om "omfattende svindel" og "regnskabsrod" i Ejendomsstyrelsen snart bør revideres. Det fortjener styrelsen og dens medarbejdere.

Kammeradvokatens undersøgelse og rapport på 270 sider konkluderer desuden, at der er grundlag for "at tildele en sanktion" til den anden ledende medarbejder hos FES.

- Vi vurderer ikke, at der er grundlag for at placere et ansættelsesretligt ansvar hos ledelsen i Forsvarsministeriets departement, står der desuden.

Sagen om svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kom frem i december 2019.

Den eksterne advokatundersøgelse skulle vise, om der var grundlag for at placere et ansvar i Ejendomsstyrelsen og Forsvarsministeriets departement. En ekstern revisionsundersøgelse skulle pege på, hvordan man kan forbedre kontrollen fremover.

I december sendte forsvarsminister Trine Bramsen (S) et rejsehold til Hjørring. Rejseholdet skulle kortlægge og stoppe eventuelle huller i styrelsens system.

Midt- og Vestjyllands Politi gik desuden ind i sagen for at efterforske en konkret mistanke om to medarbejderes svindel over en årrække. For samlet 1,8 millioner kroner. Der ventes dom i sagen til november.

Revisionsundersøgelsen vurderer, at der på grund af "mulig manglende funktionsadskillelse" skal kigges på 4800 transaktioner. Det omfatter indkøb for cirka 240 millioner kroner.

Forsvarsministeriets Interne Revision undersøger nu dette nærmere. Inden udgangen af januar 2021 vil den interne revision komme med en rapport.

- Hver dag arbejder tusindvis af dybt dedikerede og dygtige medarbejdere i Forsvaret for at sikre danskernes sikkerhed og tryghed, siger Bramsen i pressemeddelelsen.

- De skal mødes med den respekt og tillid, de fortjener. Ikke mindst i respekt for dem, er det afgørende, at der er tillid til Forsvarsministeriets område - og at såvel midler som beføjelser anvendes efter hensigten.

Rigsrevisionens alvorlige kritik af ejendomsstyrelsen vil blive fulgt til dørs. Det siger ministeren.

- Der er siden Rigsrevisionens kritik i december pågået et omfattende arbejde i Ejendomsstyrelsen for at rette op på de kritiserede forhold. Dette arbejde fortsætter, siger Bramsen.

