Efter fadæse: Topchef for supersygehus går på pension

Midt i en kaotisk tid for byggeriet af supersygehuset Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) stopper projektets øverste direktør, Niels Uhrenfeldt, pludselig.

I en pressemeddelelse oplyser Region Nordjylland, at han har besluttet at gå på pension blot et halvt år, før håndværkerne forventes at forlade byggepladsen.

Det sker få uger, efter at Nordjyske afslørede, at projektledelsen havde lavet en kæmpe brøler ved at misse en afgørende deadline.

Inden 30. juni 2020 skulle NAU have søgt om dispensation for at gøre el-installationer lovlige, men Niels Uhrenfeldt sendte mailen seks dage for sent, og det betød, at supersygehuset fik afslag.

Som Nordjyske skrev i begyndelsen af december, risikerer det at få tidsplanen til at skride dramatisk og give projektet en ny millionregning, hvis en del af el-installationerne skal skiftes.

Regionsdirektør Christian Boel erkender, at projektet har været ramt af problemer.

- Det er ingen hemmelighed, at der har været bump på vejen. Vi kommer ikke i mål til tiden, men vi er godt på vej. Vi nærmer os en ny fase i projektet, hvor der skal sættes endnu mere skub i den tekniske indkøring og montering af nyt udstyr, før hospitalet kan tages i brug. Det bliver en væsentlig ledelsesopgave for en ny direktør, siger regionsdirektør Christian Boel i pressemeddelelsen.

Ifølge regionsdirektør Christian Boel har Uhrenfeldt selv valgt at fratræde:

- Jeg vil gerne fremhæve Niels Uhrenfeldt for at have stået i spidsen for og løftet den største byggeopgave i Nordjylland til dato, ligesom han tidligere har stået bag andre markante byggerier i regionen. For eksempel Medicinerhuset i Aalborg. Det er krævende opgaver, lyder det fra Christian Boel i pressemeddelelsen.

Selv siger Niels Uhrenfeldt, at det har været et privilegium at være med indtil nu:

- Det har været udfordrende og spændende i alle årene, men jeg kan ikke løbe fra, at det er et job, der har krævet mange arbejdstimer, og tiden er kommet til, at nye kræfter skal tage over og køre projektafdelingen videre, siger Niels Uhrenfeldt i pressemeddelelsen.

Ifølge pressemeddelelsen sætter Region Nordjylland nu gang i en rekrutteringsproces for at finde en ny direktør.

Håndværkerne på NAU skal efter tidsplanen, der i forvejen er skredet, forlade byggepladsen til næste sommer, mens patienterne kan rykke ind i andet halvår af 2023.

Ekstraudgifterne løber op i flere hundrede millioner kroner. Regionen forventer dog ikke en overskridelse af den samlede ramme på mere end cirka 200 millioner kroner.

I slutningen af november skrev Nordjyske, at projektet var ramt af nye rystelser, fordi el-installationerne følger den gamle lovgivning og dermed er ulovlige.

Det skete, fordi projektledelsen trods mindst syv advarsler fra totalrådgiveren Indigo, ikke fik sendt en ansøgning til Sikkerhedsstyrelsen om at dispensere fra den nye lovgnivning.

- Det er simpelthen en menneskelig fejl, der er sket, at vi har overset den frist der. Det er meget ærgerligt, for den har givet os en helt masse ekstraarbejde, lød det fra Niels Uhrenfeldt.

Formand for regionsrådet Ulla Astman (S) kendte intet til afslaget på den vigtige ansøgning, og hun krævede straks en redegørelse af forløbet.

- Hvis det har den alvorlighedsgrad, så undrer det mig, at jeg og regionsrådet ikke er informeret. Det er jeg ikke tilfreds med, sagde hun.

Redegørelsen blev behandlet på et møde i forretningsudvalget den 6. december som et lukket punkt.

Nordjyske forsøger at få en kommentar fra Niels Uhrenfeldt og Christian Boel.

Opdateres.