DMI: Nu kommer varmen til Nordjylland

NORDJYLLAND: Langt om længe er forårssolen begyndt at vise sig igen i det nordjyske, og allerede i næste uge begynder temperaturerne at stige, og DMIs vagtchef Martin Lindberg kalder det selv for forrygende forårsvejs, vi har i vente.

I morgentimerne vil der stadig være skyer på himlen, men stille og roligt vil solen trænge igennem skydækket. Mandag og tirsdag er der chance for lokale regnbyger, og en smule blæst, men temperaturen stiger støt i løbet af næste uge. Fredag, lørdag og søndag kan termometeret endelig kan få lov til at nærme sig de 19-20 grader.

- Det ser ikke ud til, at der vil være meget vind, så derfor tror jeg, at det kommer til at føles som sommer, siger Martin Lindberg.

Solcreme til de sarte

Det er et højtryk dannet syd for Skandinavien, som har æren for det flotte vejr, og selvom, at det stadig er en smule usikkert præcist, hvor det højtrykket kommer til at lægge sig, så er DMI overbevist om, at det også kommer hen over Danmark.

Har man sart hud, skal man måske allerede til at have solcremen frem.

- Vi er ikke helt vant til solskin i Danmark, så det vil måske være en godt idé med solcreme allerede nu, siger Martin Lindberg.

Bor man ude ved kysten, bliver det ikke helt så varmt. Havet vil stadig ikke være varmere end 6-7 grader, og der vil også stadig være blæsende ved kysten. Så bor man tæt på vandet, vil temperaturen nok ikke komme op over 15 grader.

Alting har en ende

Inden man begynder at glæde sig for meget, så er prognosen om solskin ikke en, som holder alt for længe. DMIs vagtchef Martin Lindberg vurderer, at det nok kun er en uge vi får glæde af de højere temperaturer, inden blæsten vender tilbage.