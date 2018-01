DMI: Rimglatte veje i hele Nordjylland

NORDJYLLAND: Der er stor risiko for glatte veje over hele Nordjylland. Det varsel kommer fra Danmarks Meteorologiske Institut.

Ifølge varslet er det kun det allernordligste Nordjylland fra Frederikshavn op til Skagen, hvor der ikke er et decideret varsel om glatte veje. Her er vejtemperaturen dog på eller under frysepunktet. Det samme gælder et område fra Limfjorden over Brovst videre til Blokhus og et mindre område ved Thisted.

Ellers er det altså et glatførevarsel, og de fleste kommuner i Nordjylland har også haft gang i saltsprederne.

Så DMI opfordrer til forsigtig kørsel.

