DMI: Så iskoldt bliver vejret

NORDJYLLAND: Hvis du synes, Nordjylland har haft for lidt vintervejr med sne og minusgrader døgnet rundt, så har du grund til at glæde dig.

Ifølge vejrprognosen fra DMI er der udsigt til slud, sne og sandsynligvis minusgrader døgnet rundt, måske endda helt ned i nærheden af 10 graders frost om natten.

Søndag skulle dog byde på tørvejr mulighed for lidt opklaring og endda mulighed for at se solen, men hele døgnet vil det være koldt med temperaturer omkring frysepunktet.

Mandag kan Nordjylland forvente en del nedbør i form af regn og slud, og de følgende dage skulle også byde på nedbør, der kan blive til sne.

Og - ifølge en foreløbig prognose - kan der om en uges tid, natten til mandag 22. januar, komme hård nattefrost med iskolde temperaturer et stykke under fem minusgrader i blandt andet Aalborg, Thisted og flere andre steder i Nordjylland. Og generelt ser temperaturerne ud til at krybe ned under frysepunktet, også i dagtimerne.

DMI’s vejrudsigt for Nordjylland