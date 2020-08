DMI-varsel: Hedebølgen fortsætter - drik rigeligt og hold kroppen afkølet

NORDJYLLAND:Temperaturen er lørdag mange steder nået op over 30 grader, og DMI forventer 28 grader eller mere i de kommende tredage. Det har fået det meteorologiske institut til at fastholde et varsel om "farligt vejr", der er i kategori to ud af tre mulige.

- Hedebølge kan være farlige for små- og spædbørn, ældre samt personer, der lider af kroniske sygdomme. Drik rigeligt og hold kroppen afkølet, skriver DMI i deres varsel, der er udsendt fredag aften, og som lørdag er fastholdt frem til mandag aften.

Vagtchefen har nærstuderet de nyeste vejrprognoser og har lavet ændringer til DMI varsel for hedebølge. Se mere på https://t.co/EBNQApbz3H pic.twitter.com/49n2rc4XSy — DMI (@dmidk) August 7, 2020

Det er dog ikke alle steder, at det bliver lige varmt, skriver DMI i en kommentar til varslet om en landsdækkende hedebølge.

- Vindretningen afgør, hvor det bliver varmest, og grundet vores kølige juli er vandet omkring os nemlig kun ca. 17 til 21 grader. Det ville kunne mærkes, hvis man bor ved en kyst med pålandsvind.

- Vinden kommer i dag fra en skiftende retning, og derfor er det svært at pege på en landsdel, hvor det bliver varmest, skriver meteorolog Jesper Eriksen.

Behageligt flere steder i Nordjylland

Søndag vil vinden primært komme fra nord og nordvest, og det vil i flere af de nordjyske kommuner betyde, at temperaturen holdes nede på mere behagelige 18 til 25 grader.

- I resten af landet forventes der igen 27 til 32 graders varme, lokalt måske lidt varmere, skriver DMI.

I Nordjylland gælder DMI's varsel om hedebølge for Brønderslev, Frederikshavn, Aalborg, Rebild og Mariagerfjord.

Toppen af varmen tages af i næste uge

Næste uge forventer DMI også at det bliver varmt, men toppen af den værste varme tages af.

- Vi forventer typisk at temperaturen når op mellem 23 og 28-29 grader. Fra torsdag er vejrudviklingen dog noget usikker, nogle prognoser indikerer at en koldfront med regn og byger måske kan nærme sig vestfra, mens andre holder fast i det varme og tørre vejr, skriver Jesper Eriksen.