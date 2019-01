DMI advarer: Tæt tåge i Nordjylland

NORDJYLLAND: Hvis du skal køre bil i aften, lørdag, skal du være ekstra opmærksom.

Danmarks Meteorologiske Institut/DMI advarer nemlig om, at der er risiko for tæt tåge eller rimtåge i Nordjylland fra lørdag kl. 21. Så tæt tåge, at sigtbarheden kan komme under 100 meter.

Varslet gælder frem til søndag morgen kl. 09 og omfatter både Nordjylland og resten af Jylland.

Med så tæt tåge eller rimtåge stiger risikoen for trafikuheld. Kør forsigtigt og vær opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt, påpeger DMI.

Læs varslet fra DMI her