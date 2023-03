DMI: Det rammer jer igen i morgen tidlig

NORDJYLLAND:Hvis nordjyderne tror, at det massive snevejr, der ramte os mandag nat og det meste af tirsdagen, var en enlig svale, så kan vi godt glemme det.

Det fastslår Steen Hermansen, vagthavende meteorolog ved DMI.

Efter en iskold nat, hvor temperaturen nåede ned på minus 12 grader ved Tylstrup som det koldeste sted i Nordjylland, har nordjyderne udsigt til en flot onsdag med masser af solskin, som mange steder vil sende temperaturerne over frysepunktet i eftermiddagstimerne.

Men det ændrer sig fuldstændigt torsdag, og det er ikke godt nyt for de nordjyske trafikanter, som onsdag har skøjtet rundt på særligt de nordjyske motorveje. For efter det kortvarige tøvejr i eftermiddag, dykker temperaturerne igen under frysepunktet i aften- og nattetimerne, og så skal man igen tage sig i agt for glatføre.

- Årsagen til det fantastiske vejr onsdag er, at luften kommer oppe fra det arktiske område. Efter en tur hen over de norske fjelde er den blevet så tør, som den nu kan blive. Når vi har så kold luft, der trænger ned over lunere farvande, så danner det bygeskyer, og det forventer vi vil ske i nattetimerne i det nordvestlige Skagerrak og sydlige Norge. Det vil ramme Skagen og det allernordligste Vendsyssel i morgen tidlig. Derefter passerer det igennem Nordjylland fra nordvest og vil give en god gang sne. Ikke så meget som tirsdag, men dog en pæn omgang pudder de fleste steder, siger Steen Hermansen og spår, at mange vil opleve et snefald på helt op til 15 centimeter i løbet af torsdagen.

- Med små variationer ser det ud til, at alle i Nordjylland vil få det. Godt nok er det et langt mindre område, som skal passere, men den vertikale udstrækning er højere, og det betyder, at der kan komme mere sne på kortere tid. De største mængder kommer nok i de tidlige morgentimer. Byger lever af relativ varme nedefra, og med havtemperaturer på 4-5 grader får de et ordentligt skud brændstof, så jeg forventer, at hele Jammerbugtkysten og Hirtshals igen vil få en pæn mængde sne, forklarer han.

Ifølge Steen Hermansen vil torsdagens snevejr slippe Vendsyssel sidst på formiddagen, hvorefter det rammer Aalborg-området og Himmerland.

- Først sidst på eftermiddagen vil slippe de sydøstligste dele af Nordjylland og være helt ude af jeres område, siger DMI-meteorologen.