DMI: Her var det koldest i Nordjylland i nat

NORDJYLLAND:Natten til lørdag var den koldeste i Danmark siden 2018, konstaterer Danmarks Meteorologiske Institut/DMI.

Ifølge de officielle DMI-målinger blev nattens kulderekord målt ved Horsens med isnende 11,6 minusgrader, men Nordjylland følger lige efter.

Ifølge de målestationer, DMI har i Nordjylland, var landsdelens koldeste sted Tylstrup. Her blev der et par gange i løbet af tidlig lørdag morgen målt 11,3 minusgrader, nemlig kl. 04.30 og 06.00.

Og lidt før kl. 08 var temperaturen igen på vej ned i dybfryseren på målestationen i Tylstrup - her blev der målt 11,2 minusgrader.

Derimod ligger Skagen "lunt" i svinget med kun fire minusgrader - målt ved Skagen Fyr sent fredag aften.

Ifølge vagthavende meteorolog Lars Henriksen fra DMI er det ikke usædvanligt, at der er koldest inde landet. Han oplyser, at der kan sagtens være privatpersoner i Nordjylland, som har målt endnu lavere temperaturer i løbet af natten.

Meteorologen har denne forklaring på den isnende kolde nat:

- Vi har iskold polarluft, og der har været klart vejr og vindstille samt stedvist snedækket flere steder, påpeger Lars Henriksen.

Frysende nordjyder, der ikke bryder sig om to-cifrede minusgrader, kan lune sig lidt over disse trøstende ord:

- Jeg tror, det var natten til i dag, vi fik de koldeste temperaturer i denne omgang, lyder det fra DMI-meteorologen.

På DMI's webside kan du se temperaturudviklingen for de enkelte målestationer. Klik på målestationen og se temperaturkurven under kortet her