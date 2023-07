DMI ikke i tvivl: Det bliver værst i Nordjylland

NORDJYLLAND: Efter en skøn sommerdag i Nordjylland udsendte DMI søndag aften et varsel om, at hele Danmark mandag risikerer at blive ramt af nye skybrud allerede fra den årle morgenstund.

Og der er ikke megen opmuntring at hente ved kontrolopringningen til vagthavende meteorolog Mille Jensen for at høre, om det nu også kan passe.

Tværtimod.

- Risikoen er størst i Nordjylland, hvor det også bliver kraftigst, fastslår hun.

DMI risiko for lokale skybrud og torden : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/4I2Kik29ih — DMI (@dmidk) July 9, 2023

Skybrud er der tale om, hvis der på en halv time eller derunder falder 15 millimeter regn. Og det kan alle egne af Nordjylland godt indstille sig på risikoen for mandag.

- Prognoserne, vi sidder og kigger på, er ikke helt enige, men det ser ud til, at det voldsomme regnvejr slipper Thy allerede ved middagstid. Men fra Aalborg og op til Skagen kan det godt blive aften, før det er overstået - og faktisk ser det ud til, at det kan blive liggende lidt længere i Skagen, siger Mille Jensen.

Eneste trøst fra DMI-meteorologen er, at skybruddet denne gang kun kommer med risikoen for torden og lyn i sit kølvand, mens det bliver uden hagl og voldsomme vindstød.

Årsagen til vejrballaden er en front, der allerede søndag aften går i land på den jyske vestkyst ved Fanø og Esbjerg og derfra bevæger sig op mod Norge.

- Vi er kommet ind i en mere klassisk vestenvind-bane med lavtryk, som baldrer ind ude fra vest. Det er normalt dem, vi ser i efteråret, men det er det bælte, vi er kommet ind i, som også er mere klassisk dansk. Vi ligger jo, hvor vi gør, og så er det altså det vejr, vi kan forvente. Vi var bare enormt heldige, at vi lå i den blokade på seks uger med strålende solskinsvejr, siger Mille Jensen og spoler tilbage til tiden fra maj til slutningen af juni, hvor Dannebrog stod smukt mod en blå himmel, som tilsyneladende varede evigt.

Sådan bliver mandagen ikke. Det bliver vådt og gråt.

- det skyldes jo den her enorme forskel på temperaturerne fra søndagens varme til det køligere luft, som kommer med fronten. Det giver et stort skifte, og det er ofte der, vi får balladen, siger Mille Jensen og varsler, at flere fronter med vådt sommervejr kan følge efter.

- Men det den i morgen, som ser ud til at blive den værste i det næste stykke tid, siger DMI-meteorologen.