DMI: Nu bliver det endnu koldere i Nordjylland

NORDJYLLAND:Har du fået nok af det iskolde vintervejr, og drømmer du om plusgrader, så må du drømme videre.

Frosten fortsætter, og i den kommende uge kan det blive endnu koldere i Nordjylland, ifølge DMI's vejrprognose.

- De kommende to-tre dage kan der komme ned til fem graders frost om natten, men torsdag-fredag kan natte-temperaturen nå længere ned, 5-10 graders frost, fortæller vagthavende meteorolog Jesper Eriksen fra Danmarks Meteorologiske Institut/DMI.

Vinden bliver jævn til hård, ved kysterne op til kuling.

Bidende koldt

Det betyder, at kulden vil føles endnu hårdere, en såkaldt chill-faktor på typisk 10 ekstra frostgrader.

- Bidende koldt, bemærker meteorologen fra DMI.

Ifølge DMI's prognose frem til næste weekend, kunne det se ud til, at dagtemperaturen lige akkurat kunne snige sig over frysepunktet i for eksempel Aalborg fra søndag 14. februar.

Men den prognose er fortsat meget usikker, påpeger Jesper Eriksen, der varsler frost døgnet rundt de kommende dage. Og altså mere kulde fra midt på ugen.

Dog ser det ud til, at Nordjylland undgår yderligere sne de kommende dage, modsat andre egne af landet.

I Tyskland og Holland meldes om snekaos og store trafikproblemer på grund af snestorm. Det kan du læse mere om her: