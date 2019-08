DMI: Risiko for hedebølge - derfor skal du passe på

NORDJYLLAND: Meget varm luft fra Østeuropa og de baltiske lande strømmer mod Danmark, og derfor er der risiko for hedebølge i dele af Nordjylland og andre dele af landet.

Det varsler Danmarks Meteorologiske Institut søndag eftermiddag.

"Der er fra søndag eftermiddag og frem til onsdag aften risiko for regionale hedebølger i det vestlige- og centrale Jylland, på det vestlige Fyn, vestlige Sjælland og det vestlige Lolland", skriver DMI i sit varsel.

Nogle vil føle ubehag ved så høje temperaturer, og en hedebølge kan være farlig for spædbørn, mindre børn, ældre og personer med kroniske sygdomme, advarer DMI. Som derfor opfordrer til at drikke rigeligt vand for at undgå dehydrering - samt holde kroppen afkølet.