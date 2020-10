DMI: Sådan bliver vintervejret

NORDJYLLAND:Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har sendt sæsonprognosen for de to første vintermåneder - december og januar - ud, og meldingen er relativt kold i hvert fald for december. Måske kan måneden også byde på mere stabilt vejr med mere sol og mindre regn, end vi ofte bliver begunstiget med i julemåneden.

Men når det er sagt, så finder langtidsmeteorolog Martin Lindberg lige vores ømme punkt og vider fingeren rundt i det med denne bemærkning:

"Mindre lavtryk og fronter kan dog stadig passere landet, især fra vest eller nordvest, med skyer og regn eller slud, og i løbet af måneden kan det også komme vinterlige indslag af sne eller snebyger. Ellers må vi nok forvente os mest gråt og skyet vejr dog med enkelte dage med nogen sol."

Januar tegner i DMIs sæsonprognose til at blive gennemsnitlig. Det højtryk over Nordatlanten og Grønland, der kan give os lidt koldere og mere stabilt vejr i december, bliver opløst eller flytter sig sydpå, og det giver plads til vestlige vinde, der på den årstid er ensbetydende med ustadigt vej - godt gammeldags regn- og blæsevejr.

DMI forventer, at middeltemperaturen for januar ender "noget over" normalen for måneden.

Nu er det som bekendt svært at spå om fremtiden, også om fremtidens vejr, så DMI tager selvfølgelig forbehold for, at alting kan ende anderledes. Januar kan gå hen og blive koldere end forudset, hvis de førnævnte højtryk faktisk bliver hængende over Nordatlanten og Grønland, og dermed sender kold luft sydpå mod Danmark. Også den såkaldte "polare vortex" betyder noget for vintervejret i Danmark. Den er et højtliggende højtryk, der ligger fast over Nordpolen, og hvis den bliver ustabil og nedbrudt af en varmebølge i de øvre lag af atmosfæren, så sender den kold luft sydpå, og det kan give en koldere januar end normalt.

Men vi er endnu for tidligt på året til, at man kan se, om vinteren byder på en stabil eller ustabil polar vortex.

Så alt i alt: En december omkring det gennemsnitlige rent temperaturmæssigt - med mulighed for kølige afstikkere især i slutningen af november og begyndelsen af december - og en januar over normalen hvad angår temperaturen.

Vejrfænomener peger på køligere vejr

En del af kulden i prognosen for december skyldes nogle periodiske vejrfænomener, der for de to måneder peger i den kolde retning. Dels er vi i et "La Nina"-år, hvor vandet i Stillehavet blive kølet af; det har i hvert fald rent statistisk betydning for vejret i Danmark. Dels er vi i et minimum i den 11-årige solcyklus, og det betyder alt andet lige også koldere vejr.

Det hele er dog statistik og modelberegninger, så der er altså usikkerhed om udfaldet. Men hvis man længes efter en kold og "rigtigt" vinter, så er det begyndelsen af vinteren, der byder på de bedste chancer, siger Martin Lindberg.

Men. Inden du farer ud og tømmer lageret af bobslæder og smører langrendsskiene, så bid mærke i "relativt kold". For når DMI siger, at december tegner koldere end normalt, så er det gennemsnittet for de seneste 20 år, der er referencen, ikke den seneste og for så vidt stadig gældende klimanormal fra 1961-1990.

Så en relativt kold december betyder ikke begyndende isdannelse i de indre danske farvande og meterhøje snedriver, det betyder dage med noget, der til forveksling godt kan ligne vinter, som vi kender det fra eventyrene. Måske endda med lidt snedrys her og der.

Varmere vintre

For vintrene er blevet varmere. Nok også en del mere, end de fleste lige går rundt og forestiller sig. I klimanormalen 1961-1990 er middeltemperaturen for december 1,6 grader. I klimanormalen 1981-2010 er den steget til 2,1 grader men den i den seneste 10-års reference 2006-2015 er steget til 3,0 grader.

Grafen ovenfor er for januar, idet den nye klimanorm af gode grunde ikke har december 2020 klar endnu.

Martin Lindberg oplyser, at DMIs næste vinterprognose med opdaterede forudsigelser er klar til at blive offentliggjort 18. november.