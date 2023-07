DMI: Sommeren kommer - når ferien er forbi

NORDJYLLAND:Blæst, byger - og et glimt af solen i ny og næ.

Sådan har det meste af skolernes sommerferie indtil videre formet sig, og ja - det kan da godt være, at det er typisk dansk sommervejr.

Men mon ikke de fleste havde sat næsen op efter lidt bedre vejr ovenpå de 322,5 solskinstimer, vi blev forkælet med i juni, som i øvrigt var en klar forbedring af en mere end 80 år gammel dansk solskinsrekord for årets sjette måned?

Og der er ikke meget opmuntring at hente for skolebørnene og deres forældre i DMI's dugfriske månedsprognose.

Ny #månedsprognose gentager sig selv: det ustadige sommervejr fortsætter juli måned ud.

Efterhånden som skolernes sommerferie lakker mod enden, begynder et højtryk at spire - det kan betyde flere dage med solskin og tørvejr i august.

Læs hele prognosen: https://t.co/uWN9Ub3L3P pic.twitter.com/lvrdDyMpVr — DMI (@dmidk) July 18, 2023

- Det ustadige sommervejr fortsætter juli måned ud, skriver meteorologerne på Twitter og smider derefter salt i såret:

I uge 32 - nærmere betegnet torsdag 10. august - slutter skolernes sommerferie, og her venter meteorologerne, at der kan komme mere sol og højere temperaturer.

- Højtrykket i sydvest forstærkes yderligere og ser i denne uge ud til at sende de fleste lavtryk på en bane nord for Danmark. Det vil give flere dage med tørt og solrigt vejr, vurderer DMI i månedsprognosen, hvor der dog også bliver plads til en helgardering:

- Det er muligt, at det tager lidt længere tid for højtrykket at forstærkes. I så fald bliver det end nu en uge med flere frontpassager og ustadigt vejr, skriver DMI.

For de sidste 14 dage af august, hvor både skoleelever og de fleste andre er vendt tilbage til hverdagen, er DMI optimistiske, når det kommer til stabilt sommervejr. De peger i hvert fald på, at højtrykket i sydvest fortsat forstærkes og langsomt forskydes mod nord.

- Det sender lavtrykkene på en nordligere bane, og vi får formentlig flere perioder med tørt og solrigt vejr. I slutningen af august er der tendens til at et højtryk etablerer sig over Nord- og Centraleuropa. Det kan, foruden at give overvejende tørt og solrigt vejr, sende varme op over Sydskandinavien fra øst og sydøst, skriver DMI, som i den periode venter temperaturer over det normale - og mindre nedbør end normalt for den tid på året.