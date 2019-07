DMI udsender varsel: Del af Nordjylland kan blive ramt af hedebølge

NORDJYLLAND: Der er varme på vej til Danmark. Endda så høje temperaturer, at DMI mandag har udsendt varsel om en egentlig hedebølge. Og varslet gælder også dele af Nordjylland.

En varmefront med regn skal lige passere landet, og så kommer der varm luft strømmende op fra sydøst.

- Der kan flere steder i landet komme en sammenhængende periode på mere end tre dage, hvor temperaturen når over 28 grader. Det forventes, at temperaturen kommer til at ligge mellem 28 og 30, lokalt 32 grader, hvor det bliver varmest, fortæller vagtchef hos DMI Frank Nilsen.

Hele Nordjylland skal finde badetøjet og vandflasken frem. Men især Mors og Thy må forberede sig på nogle varme dage. Disse områder er omfattet af varslet, som gælder fra onsdag middag og frem til lørdag sidst på eftermiddagen.

Hvis vinden kommer mere fra øst end syd, vil de områder, der før vinden ind fra Østersøen og Kattegat ikke få temperaturer over 25 grader. Havet afkøler nemlig luften. Men varmt - det bliver der.