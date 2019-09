DMI-varsel: Nu kommer der masser af regn og torden

NORDJYLLAND:Vi har taget hul på en uge, der vil give masser af regn.

Således har DMI mandag morgen udsendt varsel om kraftig regn og torden, og det gælder for en stor del af Nordjylland: Vendsyssel, Storaalborg, Læsø, Rebild og Mariagerfjord.

Fra mandag klokken 21 og faktisk hele tirsdag og onsdag kan der lokalt i disse områder falde mellem 30 og 50 millimeter regn. Nedbøren kan være ledsaget af torden.

Som altid ved disse varsler gør DMI opmærksom på, at lavtliggende områder som kældre, vejbaner og viadukter kan blive oversvømmet. Trafikanter advares om, at der kan komme til at ligge store mængder vand på kørebanen, så det er vigtigt at nedsætte farten.