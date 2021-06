DMI varsler heftigt vejr søndag

NORDJYLLAND:Du skal nok lige orientere dig en ekstra gang mod himlen, hvis du har store planer om friluftsaktiviteter søndag. DMI varsler nemlig kraftig regn og stedvise skybrud i hele Jylland søndag.

Det skyldes en koldfront, der kommer snigende ind over landet fra sydvest, og når den kolde luft rammer den varme, der p.t. ligger over Danmark, så går det ikke nødvendigvis stille af. Kampen mellem kold og varm giver nemlig masser af nedbør, der kan komme ret pludseligt - og i nogle tilfælde sammen med tordenvejr.

"Kraftig regn" definerer DMI som mere end 24 millimeter regn på seks timer, mens et skybrud indtræffer, hvis der falder mere end 15 millimeter regn 30 minutter.

Så selv om du vælger at blive hjemme, så er det en god ide at få kontrolleret, at vinduerne i bilen er lukkede, at der ikke står vinduer åbne, det kan regne ind ad, uden du lægger mærke til det, etc.