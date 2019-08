Døde havfugle i Skagen har plastikaffald i maven

SKAGEN: I Skagen er der fundet døde havfugle - mallemukker - med små plastikstumper i maven. Så sent som i sidste uge fandt pensionist og ornitolog John Pedersen en død mallemuk på stranden i Skagen, men fuglens maveindhold er endnu ikke undersøgt.

Men hovedparten af de døde mallemukker, som findes døde ved Vestkysten - fra Skagen til Bulbjerg og længere mod syd - har små plastikdele i maven, ofte mange stumper.

Plastikstumperne flyder rundt i Nordsøen, og havfuglene tror, at det er føde.

Det kan koste dem livet.

- Langt de fleste af de døde fugle, vi finder, er udmagrede, siger John Pedersen.

Mallemukken spiser især føde fra havoverfladen, krebsdyr, gopler og små fisk. Men den snupper også små plastikstykker i vandet, og den slags er der meget af i Nordsøen.

Nogle af de plastikstumper, som er fundet i maven på døde havfugle. Foto: J.A. van Franeker

- Tidligere var der meget industriplast i havet, granulat. Nu er det mere "brugerplast", for eksempel stumper fra plastikposer. En af årsagerne er måske, at flere skibe har fået kværn til madrester. Det kan være, skibene også bruger kværnen til plastikaffald, vurderer John Pedersen fra Skagen.

Samler på døde fugle

Han er med i et internationalt hold af frivillige fuglevenner og forskere, som undersøger problemet med plast i havfugle omkring Nordsøen. Projektet omfatter indsamling og undersøgelser af døde mallemukker for at klarlægge problemets omfang - projektet startede tilbage i 2002.

Nu håber fuglevennerne og forskerne, at flere vil være med til at lede efter døde mallemukker på strandene. Mallemukkerne ligner måger, men kendetegnes ved næb med krum spids og rørformede næsebor, oplyser Dansk Ornitologisk Forening .