Døde mink tabt på vejene: Kan genere trafikken frem til søndag

NORDJYLLAND:En lastbil på vej fra Thy og til Daka har lørdag aften tabt en del døde mink, der lige nu kan være til gene for trafikanterne på Motorvej E45 i sydgående retning mellem tilkørslen ved Haverslev og frakørslen ved Randers Syd.

Herudover kan der ligge døde mink på hovedvejen fra Aggersund og til Aars og ud til Haverslev.

- Vi fik det første opkald klokken 18.51 og siden har vi fået en del meldinger om mink, fortæller vagtchef ved Nordjylland Politi, Karsten Højrup Kristensen.

Foto: Jan Pedersen

Han kan ikke sætte noget tal på, hvor mange mink der er tabt, men at det måske drejer sig om 20-30 stykker.

Der ligger mink flere steder på E45 i sydlig retning helt til Randers Syd. Vi advarer bilisterne på vej sydover på motorvejen - kør forsigtigt og sæt hastigheden ned. Politiet er på motorvejen. Falck er på vej for at rydde op. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) November 7, 2020

- Men det er svært at sige, da det også er blevet mørkt. Derfor regner vi også med, at der kan komme meldinger om tabte mink i løbet af søndag morgen, siger han.

Minken smitter ikke

Vagtchefen fortæller, at man lige nu kører ud til de meldinger om tabte mink, og sørger for at advare trafikanterne, mens der bliver ryddet op på stedet af vejhjælp.

Det kan blive nødvendigt, at afspore dele af motorvejen i kortere perioder.

Motorvej E45 vil de næste par timer blive undersøgt for hvor de døde mink ligger og bliver derefter fjernet. Det vil blive meldt ud her hvis der afspærret helt for trafikken. Venligst vær opmærksom derude og vis hensyn. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) November 7, 2020

Vagtchefen understreger, at minkene ikke smitter med coronavirus - heller ikke selvom de har været smittet.

- Døde mink smitter ikke. Men de kan give trafikale problemer, så man skal sætte farten ned og være opmærksom, da det ikke er sjovt at påkøre en død mink, siger Karsten Højrup Kristensen.

Chauffør sigtet

Lastbilchaufføren, der har tabt de døde mink er blevet fundet ved Daka syd for Randers.

Det er Østjyllands Politi, der tager sig af ham, forklarer Karsten Højrup Kristensen.

- Men han bliver sigtet for ikke at have sikret sig, at lasten ikke var forsvarlig sikret, siger han.