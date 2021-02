Dødsbrand kan få debat om tvungen røgalarm til at blusse op igen

NORDJYLLAND:Politiets første undersøgelser af branden i Østrup natten til mandag, hvor en 35-årig mor og hendes to børn, en dreng på fire år og en pige på syv år, omkom, har ikke bragt politiet tættere på en brandårsag og heller ikke, om der var en røgalarm i huset, der kunne have advaret de sovende om røgen.

En borgerundersøgelse fra TrygFonden og Beredskabsstyrelsen, der blev offentliggjort i november, viser ellers, at tre ud af fire private hjem i Danmark - svarende til cirka to millioner hjem - har installeret røgalarm.

Det er det højeste antal nogensinde og 100.000 flere hjem end i 2014.

Flere lovforslag

Der har flere gange været debat, om det skal være et lovkrav med røgalarmer i alle danske hjem. Og branden i Østrup kan få debatten til at blusse op igen.

Siden 2004 har det været et lovkrav at nyopførte - og renoverede boliger skal have røgalarm installeret. Men indtil videre har politikerne ikke kunnet samle et flertal for røgalarmer i alle danske hjem - uanset alder på boligen.

Der har været fremsat lovforslag, men der har ikke kunne samles et flertal, da der har været debat om, hvem der skal betale for alarmer, og om det er et personligt ansvar at opsætte røgalarmer. Endelig har der været uenighed om, hvordan man skal kontrollere, at alarmerne er sat op og virker, da det er i private hjem - som ingen har adgang til, uden at ejeren giver samtykke.

- Det er en sag, hvor der er markante politiske holdninger på spil, siger Mads Dalgaard, der er forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen.

Et nyt forsøg på at få vedtaget en lov om røgalarmer kan være på vej i 2021, da Boligministeriet - ifølge Beredskabsstyrelsen - arbejder på et lovudkast.

Rekordfå omkommer

Ifølge borgerundersøgelse fra TrygFonden og Beredskabsstyrelsen er det særligt unge kvinder, der ikke har røgalarm i boligen.

- Det er ofte ikke et bevidst fravalg. Mange ved ikke, hvorfor de ingen røgalarmer har, mens andre har en røgalarm liggende derhjemme, som de bare ikke har fået sat op, siger Mads Dalgaard.

Hvert år rykker brandvæsenet ud til cirka 3900 brande i private boliger.

I 2019 mistede 49 personer livet i boligbrande i Danmark. I langt de fleste tilfælde sker dødsbrande i hjem, hvor der ikke var opsat røgalarmer.

De 49 omkomne personer i brande i Danmark, er det laveste antal i flere årtier. Og det foreløbige tal for 2020, viser at antallet var lavere sidste år.