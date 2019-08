Dødsfald: Købmanden er stille sovet ind

DØDSFALD: Tidlig morgen den 19. august er Lars Larsen – eller Købmanden, som han bedst var kendt af kollegerne i JYSK – sovet stille ind i sit hjem ved Silkeborg med den nærmeste familie ved sin side. Han blev 71 år gammel og efterlader sig sin kone, Kristine, sine to børn og fire børnebørn.

Det oplyser Jysk i en pressemeddelelse.

- Vi har i dag mistet vores far, mand og bedstefar, og Danmark har mistet en enestående købmand. Han vil blive savnet af os alle, og når vi har sørget over vores store tab, vil vi fortsat gøre vores bedste for at videreføre hans imponerende livsværk, udtaler Jacob Brunsborg, der i juni overtog posten som bestyrelsesformand i Lars Larsen Group efter sin far.

Inden sin død nåede Lars Larsen at opleve JYSKs 40-årsdag, som helt i hans ånd blev markeret med endnu en milepæl. 2. april klippede han således selv snoren til boligkædens første butik i Irland, der var det sidste, større marked i Europa uden en JYSK-butik. 2019 blev samtidig året, hvor Lars Larsen stolt var med til at fejre den første 40-års medarbejderjubilar i JYSK, som han grundlagde i 1979.

Arkivfoto: Henning Bagger/Scanpix

Købmandens livsværk fortsætter

Som grundlægger stod Lars Larsen i spidsen for JYSK indtil juni 2019, hvor han på grund af fremskreden leverkræft valgte at overdrage formandsposten for Lars Larsen Group til sin søn, Jacob Brunsborg.

Arbejdet med at sikre JYSKs fremtidige succes fortsætter som hidtil med Jan Bøgh som CEO & President i JYSK.

- Inden sin død var Lars Larsen med til at træffe beslutningen om at slå de to hidtidige dele af JYSK sammen til én organisation. Den vigtige opgave vil jeg fortsat gå til med al min energi, så vi inden for få år står med et samlet og endnu stærkere JYSK, som helt i Købmandens ånd kan sikre et godt tilbud til vores kunder i fremtiden, siger Jan Bøgh i pressemeddelelsen.

Arkivfoto: Torben Hansen