Dødsulykke: Så høj straf kræver anklager

HJØRRING:Anklager Morten Sønderby kræver otte års fængsel I sagen mod den 24-årige mand der er kendt skyldig i uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder ,og tre tilfælde af uagtsom betydelige legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder.

En 26-årig mand blev dræbt og tre andre passagerer blev alvorligt kvæstede i ulykken 30. Oktober sidste år, hvor den 24-årige sad bag rattet i sin BMW. Han kørte 140 km/t og havde en alkoholpromille på 1,27, da bilen skred af vejen og havnede i nogle træer ved Frederikshavnsvej øst for Hjørring.

Det er førerens ansvar at føre bilen forsvarligt, og det var den tiltalte, der havde foden på speederen og havde indtaget alkohol. Det er ikke relevant, at de andre i bilen også interesserer sig for biler og fart, sagde anklager Morten Sønderby i sin procedure

Forsvarer Jens Christian Christensen mener der er formildende omstændigheder:

Det har relevans, at de alle sætter sig ind i bilen velvidende at der er blevet drukket alkohol og velvidende at der blev kørt stærkt. Jeg gør gældende, at der er tale om accept af risiko, stiltiende samtykke. Alle vidste godt, at der ikke skulle køres med den tilladte hastighed på 80 km/t, sagde Jens Christian Christensen, der også argumenterede for, den tiltaltes gode personlige forhold med fast arbejde og egen familie - med bl.a. en lille datter skal spille ind.

Forsvareren argumenterede for en straf på maksimalt fem års fængsel.

Sagen i Hjørring er en af de første meget alvorlige sager, siden Folketinget har vedtaget en væsentlig skærpelse af straframmen for vanvidskørsel under særligt skærpende omstændigheder.

Der falder dom i sagen mandag eftermiddag