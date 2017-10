Begik sommerhusindbrud for at finansiere misbrug

HJØRRING: En 23-årig mand begik i foråret 17 sommerhusindbrud i Løkken-området, hvor han stjal koster for omkring 170.000 kroner. Derudover hævede han 51.000 kroner på stjålne dankort.

Torsdag erkendte den 23-årige forholdene i Retten i Hjørring og forklarede, at han havde begået indbruddene og hævet pengene på de stjålne dankort, fordi han skulle finansiere sit eget stofmisbrug samt betale en narkogæld.

Det fortæller anklager Jette Rubien.

Indbruddene blev begået i perioden marts til maj, og den 23-årige gik især efter fjernsyn, stereoanlæg og andet elektronik i sommerhusene. Ved to af indbruddene stjal han også to dankort, og dem brugte han til at hæve de 51.000 kroner med.

Retten i Hjørring valgte at idømme den unge mand en straf på 10 måneders fængsel, hvor af de seks måneder blev gjort betinget af blandt andet misbrugsbehandling.

De fire måneders ubetinget fængsel blev anset for afsonet, da den 23-årige har siddet varetægtsfængslet siden slutningen af maj.

Han blev derfor løsladt efter dommen, som han modtog.