Dømt for at beføle syv-årig pige

NORDJYLLAND: En nu 46-årig mand blev tirsdag idømt 60 dages fængsel for at have befølt en pige, der på gerningstidspunktet kun var syv år gammel, i skridtet under bukserne. Befølingerne fandt sted flere gange i perioden 2012-2014 hos den 46-årige mand.

Pigen var veninde til mandens datter, og kom i huset for at besøge datteren. Fra tid til anden overnattede hun også i huset, hvor befølingerne fandt sted, siger anklager Emil Stenbygaard fra Anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Den 46-årige mand ankede dommen til frifindelse.