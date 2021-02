Dømt for at skyde med oversavet jagtgevær på åben gade - men frikendt for at ramme mand på knallert

FJERRITSLEV:Det var et uheld, at en 53-årig mand i marts 2020 blev ramt af skud fra et oversavet jagtgevær, mens han kom kørende på sin knallert ad Jernbanegade i Fjerritslev.

Det har retten i Hjørring afgjort mandag eftermiddag.

Alligevel er 30-årige Christian Jensen idømt tre års ubetinget fængsel for at have et oversavet jagtgevær og have skudt med det.

- Retten lagde vægt på forklaringen om, at han ikke bevidst skød efter manden på knallerten, og det var et uheld, at det andet skud gik af. Men derfor er det alligevel ulovligt at have et oversavet jagtgevær og være skyld i, at det går af og ved et uheld rammer en person, siger anklager Kristina Frandsen ved Nordjyllands Politi.

Dermed så retten bort fra den medtiltaltes forklaring, der lød på, at der kun blev afgivet ét skud, og at Christian Jensen bagefter skulle have sagt 'ha ha, jeg skød efter knallerten'.

Den 29-årige medtiltale skulle på det tidspunkt være påvirket af hash, amfetamin, kokain, morfin og benzodiazepiner.

- De har været meget uenige om, hvad der rent faktisk er sket, og den 29-årige var også påvirket, og det har nok også spillet ind i rettens afgørelse, siger Kristina Frandsen.

Frikendt for knivstikkeri

Christian Jensen var også tiltalt for, formiddagen forinden at have stukket sin medtiltalte i låret.

Det blev han dog helt frikendt for.

- Retten så også bort fra den medtiltaltes forklaring om, at Christian Jensen skulle have gjort det, fordi de var uvenner, siger Kristina Frandsen.

Christian Jensen forklarede derimod, at den 29-årige havde stukket sig selv for at få sin værge til at tro, at han var i fare, så han ville overføre penge til ham.

De tre års fængsel er ifølge Kristina Frandsen i den hårde ende i forhold til, hvad Christian Jensen faktisk blev dømt. Alligevel vil hun nu nærlæse dommens præmisser med henblik på, om dommen skal ankes.

- Jeg mente, at begge de tiltalte skulle være dømt for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter. Det blev de ikke, og derfor vil jeg nærlæse dommen for sammen med statsadvokaten at vurdere, om sagen skal ankes, siger Kristina Frandsen.

Tidligere er en mand blevet dømt for at have overdraget det oversavede jagtgevær til Christian Jensen og hans medtiltalte.