Dømt for uprovokeret vold: Gik amok på fire kvinder

AALBORG:En 40-årig mand blev i dag idømt fire måneders ubetinget fængsel for umotiveret at have begået vold mod fire kvinder.

Episoden fandt sted om aftenen 3.december i 2022 foran Restuarant Provence i Aalborg, hvor overvågningskameraerne fangede den korte episode.

På videoen kan man se den 40-årige komme ud, gå direkte hen til gruppen af kvinder og slå en af kvindernes hoved ind mod ruden. Da de andre forsøger at hjælpe den første kvinde, får han slået en af dem i baghovedet, givet knytnæve til den ene og får den fjerde smidt ned på gaden, hvor han fortsætter med at slå og sparke hende.

Overfaldet stoppede først, da en mand kom løbende til undsætning, kort før politiet var på stedet.

Der havde ingen kontakt været mellem manden og de fire kvinder tidligere på aftenen. Den 40-årige fortalte til grundlovsforhøret, at han havde været påvirket af alkohol og ikke kunne huske noget fra aftenen og kunne derfor ikke give nogen forklaring på, hvad der havde fået ham til at overfalde de fire kvinder.

Den 40-årige modtog dommen.