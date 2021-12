Dommens dag for nordjysk storfisker, hans kone og papsøn samt syv andre

NORDJYLLAND:Den hidtil største kriminalsag inden for dansk erhvervsfiskeri nærmer sig sin afslutning.

Fredag falder der dom i sagen om mulig snyd med fiskekvoter, der har verseret ved Retten i Holstebro siden 24. februar.

Omdrejningspunktet i sagen er storfiskeren Henning Kjeldsen, der anklages for at have omgået loftet over fiskekvoter ved hjælp af stråmænd.

Syv andre fiskere, heriblandt Kjeldsens kone og papsøn, var direktører for en række selskaber.

Men det var kun på papiret, mener Bagmandspolitiet, der kræver ulovligt udbytte for over 200 millioner kroner konfiskeret.

Et tilsvarende beløb kræves i bøder til de tiltalte.

Kjeldsen og de øvrige tiltalte, herunder en revisor og en advokat, har til det sidste afvist alle anklager.

Forsvarsadvokat Olaf Koktvedgaard har skudt med skarpt efter anklagemyndigheden.

Han mener, man forsøger at dømme med tilbagevirkende kraft efter nogle regler, som først trådte i kraft langt senere.

Sagen blev rejst, i kølvandet af at Rigsrevisionen i 2017 udtrykte kraftig kritik af Fiskeristyrelsen for administration af kvotereglerne.

Det kostede daværende miljø- og fiskeriminister Esben Lunde Larsen (V) porteføljen som fiskeriminister.

Retssagen har været længe undervejs og har fyldt meget, lyder det fra direktør Kenn Skau Fischer, Danmarks Fiskeriforening.

- Der er ingen tvivl om, at det er en sag, som hele erhvervet har fulgt med stor interesse - og bekymring - fra sidelinjen.

- Det er jo en sag, der på mange måder har sendt store dønninger gennem dansk fiskeri over de sidste år.

Håbet er, at dommen kan give fiskerne nogle klarere spilleregler, når det gælder erhvervelse af kvoter.

- Jeg er helt med på, at der er nogle mennesker, som har noget i klemme her. Men hvis man tager de forvaltningsmæssige briller på, så er det en sag, der kan give afklaring af, hvordan vi står. Hvad må fiskere, og hvad må de ikke, siger Kenn Skau Fischer.

Ud over konfiskation og bøder kræver Bagmandspolitiet, at Henning Kjeldsen frakendes retten til at være erhvervsfisker.

- Sagen kan få store konsekvenser, både for de involverede og for fiskerisektoren, hvis de pågældende fiskere ikke kan få lov til at fortsætte med at have status som fiskere.

- Så er der nogle konsekvenser for hele erhvervet, siger Kenn Skau Fischer.

