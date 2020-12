Dorthe er en af julens helte: - 800 kroner betyder virkelig meget

AALBORG:Hvad består jeres julehjælp af?

- Den består af et gavekort på 800 kroner, der kan bruges i tre butikker i Coop-kæden: Kvickly, SuperBrugsen og Dagli’Brugsen. Vi giver gavekortene til børnefamilier med hjemmeboende børn – både enlige og par.

Julens helte For mange er julen lig med forventningens glæde, men for andre er den lig med bekymringer og uoverkommelige udgifter. Derfor yder mange foreninger julehjælp til økonomisk trængte familier, der har brug for en hjælpende hånd i juletiden - og for manges vedkommende er behovet i år særligt stort på grund af de økonomiske konsekvenser, som coronakrisen har ført med sig. Men hvem er de frivillige, der står bag de gode gerninger? I december sætter NORDJYSKE fokus på fem af dem - og den tredje i rækken er 50-årige Dorthe Søndergaard, der er julekoordinator i Røde Kors Aalborg.

Hvad er din rolle?

- Jeg hjælper til administrativt, men også i forhold til kontakten med ansøgerne. Når jeg har modtaget og vurderet ansøgningerne – i samarbejde med Aalborg Kommune – bestiller vi gavekortene fra landskontoret i København. Og så får vi løbende en del donationer fra fonde, som der også skal styr på – og det samme gælder de 50.000 kroner, vi har afsat i lokalafdelingen.

- Jeg har været i tæt kontakt med ansøgerne over mail. I år har der været knap 200 ansøgere, og de skal alle behandles professionelt og med respekt. Som noget nyt skal jeg også stå for udleveringen af gavekort i år. Alle gavekortene skal pakkes, gøres klar og lægges i kuverter, så familierne kan hente dem.

- Der findes familier, der ikke har råd til julemad og gaver, hvis de ikke får den hjælp. Det er skrækkeligt, men sådan er det, siger Dorthe Søndergaard. Foto: Claus Søndberg

Hvor længe har du været frivillig i Røde Kors?

- Det har jeg været i ni år her til januar. Jeg har været indsamlingsleder i syv år og koordinator for julehjælpen i tre år.

Hvorfor blev du frivillig?

- Det er en kliché, men det handler jo om at gøre en forskel. Det giver også mig selv en glæde og en tilfredsstillelse, så på den måde går det begge veje. Og så er det bare dejligt at være en del af en organisation, som der er stor respekt for, og som man regner med. Når der er brug for det, er Røde Kors altid på pletten.

Foto: Claus Søndberg

Hvilken forskel gør jeres julehjælp?

- Der findes familier, der ikke har råd til julemad og gaver, hvis de ikke får den hjælp. Det er skrækkeligt, men sådan er det. Vi får mange varme tilbagemeldinger, så de 800 kroner betyder virkelig meget.

- Julehjælpen er også en åbner til andre aktiviteter. Vi bruger den til at involvere nogle familier i vores aktiviteter – og støtter dem på den måde. Det handler om, at vi ikke skal være fordømmende over for nogen. Mange familier har meget at slås med, og det sociale skel bliver større og større. Ingen søger julehjælp for sjov.