Drab på Skelagervej: Dybdegående efterforskning – politiet kommer med opfordring

AALBORG:En 41-årig kvinde afgik fredag aften ved døden, efter hun var blevet ramt af skud på Skelagervej i Aalborg. Nordjyllands Politi anholdt kort tid efter en 52-årig mand, som er sigtet for drabet.

Politiet brugte efterfølgende aftenen på at afhøre vidner, fordi mange så hændelsen. De opfordrer også til, at hvis man ved noget om sagen, skal man rette henvendelse til politiet på telefon 114.

Der vil ligeledes være parkeret en mobil politistation fra lørdag klokken 10.30 ved Multihuset på Skelagervej 199.

- Så hvis man har brug for en snak med os om den tragiske episode eller har oplysninger til os, så er man meget velkommen til at rette henvendelse til betjentene, der bemander den mobile politistation, siger Anders Uhrskov, der er vicepolitiinspektør og leder efterforskningsarbejdet, i en pressemeddelelse.

Foruden den mobile politistation kommer politiet generelt til at være meget synlige i området. Det er både for at efterforske og for at sikre trygheden i området omkring gerningsstedet.

- Vi kommer til at være særligt synlige i og omkring gerningsstedet det meste af natten og i de kommende dage. Dels har vi et stort efterforskningsarbejde foran os, dels har vi iværksat tryghedsskabende patruljering, fortæller Anders Uhrskov.

- Vores efterforskning skal afdække præcist, hvad er er sket før, under og efter drabet – og derfor kan vi ikke udtale os i detaljer om omstændighederne omkring den meget tragiske episode.

Den sigtede fremstilles i løbet af lørdagen i grundlovsforhør, hvor der vil være krav om varetægtsfængsling.

Ifølge politiet havde den afdøde og den sigtede en relation til hinanden.