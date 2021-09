Dræbende koldt: Bakterier trives i vand, der ikke er varmt nok

AALBORG:Danske varmtvandsinstallationer drives ofte med for lave temperaturer, hvilket øger risikoen for smitte med den potentielt dødelige lungebetændelse legionærsygdom, der de seneste år er steget kraftigt herhjemme, og som forårsages af den vandbårne legio­nella-bakterie. Det skriver Ingeniøren.

Det afslører en ny undersøgelse fra Statens Serum Institut (SSI). I alt kørte 63 procent ud af 104 undersøgte varmtvandsinstallationer i byerne Randers, Odense, Aalborg og Esbjerg med temperaturer under 50 grader, hvilket er stik imod anbefalingerne.

Legionellabakterien, der smitter gennem varmtvandsforsyningen, formerer sig normalt ved temperaturer mellem 20-45 grader celsius. Derimod kan legionella ikke vokse, hvis temperaturen er over 50 grader - og ved mere end 55 grader dør bakterierne.

Det er derfor også indskrevet i ­bygningsreglementet, at »temperaturen på det varme vand skal ved normal drift overalt i installationen være minimum 50 grader celsius«.

- Der er mange installationer, hvor temperaturen er under 50 grader, men selv når vi måler 50 grader på tapstederne, så er der stadig legionella i mange af dem, siger Søren Uldum, fagchef ved afdeling for bakterier, parasitter og svampe ved SSI.

»Det tyder på, at mange varmtvandsinstallationer ikke drives optimalt. En ganske lille ændring i vandets temperatur betyder, om der er vækst eller ej. Hvis man bare sænker temperaturen et par grader i et varmtvandssystem, så kan man gå fra at have kontrol med legionella-niveau­et, til at det er ude af kontrol,« siger Søren Uldum.

Regler bør strammes

Kravet til vandtemperaturen i Danmark er lavere end i andre lande som Holland og Norge, der oplever færre smittetilfælde med legionærsygdom, hvilket »sandsynligvis« er en medvirkende faktor til, at flere smittes her i landet, vurderer Søren Uldum.

- For at nedbringe antallet af smittede kunne man indføre mere strikse regler omkring varmtvandstemperaturer, men der vil så opstå modstridende interesser i forhold til energibesparelse, CO2-udled­ning, højere udgifter, og der vil komme mere udfældning af kalk, som vil gøre systemerne mindre effektive, siger han.

Brusebadning antages at være den hyppigste smittevej herhjemme, men smitten kan også ske gennem aerosoler fra spabade, springvand og andre steder, hvor vand bliver forstøvet.

Legionærsyge rammer specielt ældre og svækkede personer. Af de 278 smittetilfælde i 2020 var 165 mænd og 113 kvinder. 39 patienter afgik ved døden. Heraf 23 mænd i alderen 53-90 år (median 77 år) og 16 kvinder i alderen 59-94 år (median 79 år).

Overdimensionerede rør

En anden mulig årsag til, at der er så mange varmtvandsinstallationer, som ikke overholder bygningsreglementets temperaturkrav, er, at danskernes vandforbrug gennem tiden er faldet, så mange rørsystemer i dag er overdimensionere i forhold til forbruget.

Det fortæller Niss Skov Nielsen, der har en ph.d. i samfundsmedicin og er forsker ved Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet.

Han råder derudover bygningsejere til jævnligt at lave en risikovurdring af deres varmtvandssystem, hvor det vurderes, hvilke varmetemperaturer der køres med, hvad vandforbruget er samt være opmærksom på dimensioneringen af rørsystemet.