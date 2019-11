Drama i Brøndby: Fortuna sikrede grundspilssejren

FODBOLD:Det holdt ualmindeligt hårdt, men efter en højdramatisk afslutning sikrede Fortuna Hjørring sig lørdag eftermiddag sejren i grundspillet af Gjensidige Kvindeligaen.

Det lignede ellers cruise control i udekampen mod de nærmeste rivaler fra Brøndby, da indskiftede Rebekka Frederiksen i det 87. minut bragte vendelboerne foran 2-0. Især set i lyset af, at de blot skulle bruge et enkelt point for at sikre førstepladsen.

Men med en spiller i undertal efter en udvisning til Agnete Nielsen gik der nerver og gummiben i den i slutfasen. Louise Winther reducerede for Brøndby på et smukt langskud i det 89. minut, og i det tredje minuts overtid udløst en sand belejring af Fortunas felt udligningen til 2-2 ved Josefine Hasbo.

Sanni Franssi havde flere gode muligheder for Fortuna Hjørring i starten af kampen. Arkivfoto: Lars Pauli

Næsten fem minutter inde i overtiden lugtede det for alvor af en Brøndby-sejr, men Louise Winthers afslutning fra kanten af feltet prellede af på undersiden af overliggeren bag en ellers sagesløs Freja Thisgaard. Dermed lykkedes det trods alt Fortuna at hive 2-2 i land og sikre sig grundspilssejren.

I en chancerig første halvleg startede Fortuna stærkt og kom fortjent på 1-0 efter en lille halv time ved Emma Snerle, der efter et stort klumpspil fik sendt bolden i Brøndby-nettet.

Hjemmeholdet havde dog også deres store tilbud i de første 45 urolige minutter. Men efter pausen fik vendelboerne styr på defensiven og skabte stadig nogle store tilbud i den anden ende. Blandt andet brændte Caroline Møller en helt åben chance.

Kampbilledet ændrede sig dog, da Agnethe Nielsen så rødt med 20 minutter igen. Det var tæt på at koste særdeles dyrt.

Fortuna Hjørring indleder nu forårets medaljespil med 10 point - mens Brøndby via deres andenplads i grundspillet starter med otte point.