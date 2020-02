Dramatisk oplevelse: Bjarne stod pludselig alene med livløs mand

Her er den ultimative buffet, hvor du aldrig skal rejse dig fra bordet Du kender det nok. Der er så meget lækker mad i buffeten, at det er svært at beslutte dig, og måske tager du alt for meget af fisken og går glip af de varme retter. Men den ulidelige oplevelse behøver du ikke igen. For i Aalborg er der en restaurant, der gør det nemt at komme i buffeten flere gange - uden forlade bordet.