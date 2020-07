Drømmekage kaldes tilbage - uegnet som menneskeføde

DANMARK:Dan Cake A/S har været nødt til at tilbagekalde en klassisk drømmekage. Der er risiko for mug heri, og det gør produktet uegnet som menneskeføde. Det fremgår af en meddelelse fra Fødevarestyrelsen torsdag eftermiddag.

Der er tale om en "klassisk drømmekage", som er solgt i dagligvarebutikker over hele landet. Kunder skal se efter disse bedst-før-datoer: 28.08, 02.09, 22.09. eller 28.09. EAN stregkodenummeret er 5709152018462.

Det er Dan Cake A/S på Hjortvangen i Give, der tilbagekalder kagen, fordi virksomheden selv har fundet mug i prøver fra produktionen samt modtaget klager fra kunder.

Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.