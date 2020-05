Drømmemålet: Verdensrekord og 100.000 kroner til DGI huset

NORDJYLLAND:- Jeg ved godt, at jeg ikke er nær så nuttet som dyrene i Zoologisk Have. Men jeg har et vildt drømmemål om at samle 100.000 kroner ind til DGI Huset ved mit ultraløb her i Kristi himmelfartsferien.

Sådan lyder det fra ultraløberen Stine Rex, der har planlagt et 48 timer langt løb på en 2,2 kilometer lang rundstrækning i Fårup Sommerland med start klokken 09 fredag morgen og slut altså 48 timer senere klokken 09 søndag morgen.

- Den her coronakrise har virkelig været hård ved DGI Huset, hvor jeg arbejder, så jeg har prøvet forskellige ting for at hjælpe, uden at det rigtig gav nogen penge. Men så kom jeg på, at jeg jo er god til at løbe og jeg er god til at løbe langt. Og der er rigtig mange mennesker, der synes det er sjovt at følge med i mit løben. Så tænkte jeg, at jeg prøver lige at ringe til Fårup Sommerland om de er med på, at jeg løber rundt oppe hos dem i 48 timer, og der gik fem minutter, så sagde de: Vi er klar, fortæller ultraløberen.

Hun har en enkelt gang før forsøgt sig med 48 timers løb. Da slog hun Danmarksrekorden med 335 kilometer.

- Da jeg havde slået rekorden, forsvandt motivationen, og jeg forsøgte bare at komme til at sove. Denne gang har jeg langt større ambitioner, siger Stine Rex.

- Jeg har tre løbemål: Det første er at slå Danmarksrekorden for mænd. Den har Lars Christoffersen med 372.963 kilometer sat i Surgeres i 2010. Det næste er at slå den nordiske rekord for kvinder sat af Torill Fønn med 376.939 kilometer. Det tredje er drømmemålet, som det bliver meget svært at nå - nemlig at slå verdensrekorden for 48 timers løb, lyder det fra ultraløberen.

Japaneren Summe Inagaki har den officielle rekord med 397,103 kilometer, mens polakken Patrica Bereznowskas 401 kilometer aldrig er blevet officielt anerkendt

Stine Rex forsøgte for tre måneder siden i Grækenland at slå sin egen danske rekord, men måtte dengang udgå efter 30 timer med en grim skinnebensbetændelse.

I forhold til at støtte DGI Huset, så opfordrer hun alle, der hører om hendes rekordforsøg, til selv at trække i løbeskoene, løbe nogle kilometer og så ellers sende et beløb pr. kilometer de selv har løbet til den mobilepay konto - 33515 - som er oprettet til hovedformålet: At støtte DGI Huset.

Og her er hendes drømmemål altså de 100.000 kroner.

- Hvis du i de 48 timer, jeg løber, selv løber 11 kilometer, så håber jeg du vil sponsorere DGI Huset med en krone pr. kilometer - 11 kroner. Så vil min chef i DGI Huset hele tiden holde mig opdateret med, hvor mange penge der kommer ind på støttekontoen, og det vil give mig yderligere motivation til at gennemføre mit løb, forklarer Stine Rex.

Og så vil hun glædes over, at mange mennesker forhåbentlig kommer ud at løbe, blot fordi hun er ude at løbe.

Stine Rex har tidligere modtaget blomster af borgmester Thoms Kastrup-Larsen. I weekenden får hun selskab af borgmesteren under et ultraløb i Fårup Sommerland. Arkivfoto: Lasse Sand

Undervejs i de 48 timer får hun blandt andet selskab af Johnny Dietz Visholm og Peter Torjussen, der begge løber i 24 timer, Thomas Hyllekvist Johansen der løber i 12 timer, Henrik Bjørn der løber i 6 timere og borgmester Thomas Kastrup-Larsen, som har lovet at stille op til en marathon på 42,2 km.

Stine Rex håber samtidig, at rigtig mange vil sponsorere de kilometer, hun løber med en krone pr. kilometer.

- Så skal man selvfølgelig lige gøre sig klart, at jeg har tænkt mig at løbe rigtig langt, griner ultraløberen.

- Det kunne jo også være, der var en virksomhed eller to, der kunne være interesseret i at give en krone pr kilometer - eller gerne mere selvfølgelig. Så er de også velkomne til det, understreger Stine Rex.

Hun har folk til - løbende, hvis man må bruge det udtryk - at opdatere sin Facebookside med tal for, hvordan indsamlingen til DGI Huset går. Og der vil også komme videoklip fra løbet her.