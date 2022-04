Drone og fly få meter fra sammenstød

LÆSØ:En drone og et civilt fly var ganske få meter fra at støde sammen på en position godt to en halv kilometer nord for Læsø. Den farlige situation opstod 21. marts kort før klokken 11 om formiddagen.

Episoden fremgår af en rapport fra Havarikommissionen for Luftfart og Jernbane - en rapport, der netop er udkommet.

Af rapportens konklusion fremgår det, at de to luftfartøjer var en drone og et mindre privatfly af modellen Diamond DA40 NG, og at afstanden mellem dem var blot fire-fem meter.

Det var et norsk fly af denne type, der var tæt på at støde sammen med en drone nær Læsø Arkivfoto

Der var to personer i det norske fly, som ifølge Havarikommissionens rapport var på en privat flyvning fra Sandefjord i Norge til Billund. Og de to nordmænd har ifølge Havarikommissionens rapport beskrevet dronen som værende sort på underdelen og orange på overdelen af dronen.

Næsten sammenstødet skete i cirka 9.000 fods højde - svarende til knap tre kilometer.

- Det er normalt ikke i de højder, droner opererer, og hvis de gør, så er det normalt i kontrollerede miljøer. Men her har det været umuligt at fastslå, hvor dronen kommer fra, konstaterer efterforsker Carsten Pedersen fra Havarikommissionen.

Der er forskellige kategorier af droner, og man kan købe de fleste typer.

- Men man skal altså ind på Trafikstyrelsen hjemmeside for at tage en prøve for at have tilladelse til at flyve i op til blot 120 meters højde, forklarer efterforskeren fra Havarikommisionen.

Hvis en drone kommer ud af kontrol, kan den godt flyve helt op i de for en drone usædvanlige højder, fastslår Carsten Pedersen.

Normalt vil der dog i de fleste droner være indbygget software, der sørger for, at dronerne ikke flyver højere end forudbestemte højder, ligesom der i kontrolpanelet vil blive givet beskeder om, at nu flyver man ind i højder eller områder, hvor der ikke må flyves med droner, forklarer Carsten Pedersen. Han kalder det meget usædvanligt at møde droner i den højde, som tilfældet var ved Læsø.

- Vi har prøvet at finde ud af, hvem der kunne eje denne drone, men det har ikke kunnet lade sig gøre, konstaterer efterforskeren.

Han oplyser, at der har været en del snak om, at russere flyver med droner over Sverige, og han antyder, at det jo heller ikke kan udelukkes i det her tilfælde.

- Vi har også spurgt blandt de militære myndigheder om denne drone her. Men vi har ikke fundet nogen, der vil vedkende sig dronen på det tidspunkt og i den højde, så vi kommer nok aldrig til bunds i sagen, konstaterer Carsten Pedersen.

Han kalder episoden for en grim oplevelse for de to norske ombordværende i privatflyet.

- Det kan potentielt være meget farligt. En sådan drone kan jo - afhængig af størrelsen - gå gennem ruden på flyet, hvis den rammer lige forfra eller fra siden. Det er trods alt noget andet, end hvis man flyver ind i en fugl, der er noget blødere i det, så det her er noget grimt noget, lyder det fra Carsten Pedersen.

- Dronemarkedet er hektisk stigende. Der er flere og flere, der bruger droner. Der kommer flere og flere på markedet, og de bruges til flere og flere formål. Og nogle sætter sig mere ind i reglerne end andre, konstaterer Carsten Pedersen og kalder i den forbindelse droneområdet for "lidt af et cowboyland".

Nye regler fra EU strammer dog op på, at droner skal bære navn og indregistreres, så de bedre kan identificeres i tilfælde, hvor der sker uheld med dem.