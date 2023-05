Droner kan blive politiets nye våben mod ulovlige knallerter

NORDJYLLAND:Foråret har for alvor gjort sit indtog i Danmark, og hvis man er til knallertkørsel, har der været gode betingelser.

Det har man også lagt mærke til hos Nordjyllands Politi, hvor man i maj måned har haft et særligt fokus på indsatsen mod ulovlige knallerter.

I en pressemeddelelse oplyser leder af Operativ Færdsel ved Nordjylland Politi, politikommissær Jess Fallberg, at udfordringen med ulovlige knallerter ikke er ny. Han fortæller, at de ulovlige knallerter i sidste ende kan få tragiske konsekvenser.

- Vi har fuld forståelse for, at knallerten er noget, de unge samles om, men der er også mange måder at opgradere sin knallert på, hvor man ikke piller ved farten og gør det til en lille motorcykel. Den høje fart – kombineret med manglende erfaring – giver rigtig mange farlige situationer udtaler han.

En lille knallert har en fartgrænse på 30 km/t. Foto: Nordjyllands Politi

En af metoderne, som politiet benytter sig af i kampen mod de ulovlige knallert, er knallertkontroller. Senest havde man en aktion over flere dage i Hobro, som indtil videre har udløst 80 sigtelser. Syv knallerter er desuden indbragt til yderligere undersøgelser, som der endnu ikke foreligger svar på.

Politiet bruger desuden ressourcer på et forebyggelsesarbejde, hvor man blandt andet besøger ungdomsskoler og klubber og fortæller om regler og risiko.

Indsatsen mod ulovlige knallerter stopper ikke, selvom maj går på hæld. Sideløbende med de eksisterende indsatser, undersøges muligheden også for at benytte nye metoder. Politikommissær Jess Falberg oplyser, at politiet vil kigge på muligheden for at benytte droner fremover.