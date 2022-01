Dronning Margrethes 50 år som regent: Se skønne fotos fra de mange besøg i Nordjylland

NORDJYLLAND:Dronning Margrethe har været på utallige besøg i Nordjylland gennem sine 50 år som regent. Dels private besøg, dels de mange officielle begivenheder, hvor hun har kastet glans over jubilæer, indvielser og andre festligheder. Også dronningens traditionelle sommertogter med Kongeskibet Dannebrog har ført til, at den røde løber er blevet rullet ud til modtagelse i stribevis af blomstersmykkede nordjyske byer - fra nord til syd, øst og vest. Dronningen har også ofte benyttet lejligheden til at dyrke sine kulturelle og arkæologiske interesser under besøg i landsdelen.

Vi har samlet en række fotos fra dronningens mange besøg gennem årene - og enkelte fra dengang, hvor hun endnu var prinsesse.

Prinsesse Margrethe

Prinsesse Margrethe var ét år gammel, da hun i sommeren 1941 var på sit formentlig første besøg i Nordjylland. Hun tilbragte sommeren i kongefamiliens jagthytte i Trend, sammen med sine forældre - en afslappet Kong Frederik og Dronning Ingrid.

Sommerferie i jagthytten i Trend, 1941. Kongehusets privatfoto

70'erne: Nu Dronning Margrethe

Kun få måneder efter at Margrethe i januar 1972 var udråbt til dronning, besøgte regenten Aalborg, hvor hun gik gennem byen og hilste på nordjyderne sammen med daværende borgmester Marius Andersen (S). Arkivfoto: Leif Nielsen

1972: Dronning Margrethe og borgmester Marius Andersen i Bispensgade i Aalborg. Arkivfoto: Leif Nielsen

Billedet af dronningens fald ved Rebildfesten i 1974 vakte opsigt verden over. Aalborg Stiftstidendes fotograf Leif Smed Nielsens var på pletten og forevigede regentens uheldige styrt.

Arkivfoto: Leif Smed Nielsen

Dronningen kastede glans over åbningen af Aalborg Universitet 1. september 1974, hvor det stadig var helt acceptabelt at ryge indenfor. Her i selskab med daværende rektor Jørgen Weibull og socialdemokraten Ritt Bjerregaard, som på det tidspunkt var både forhenværende og kommende undervisningsminister.

1974 - dronningen deltog i indvielsen af Aalborg Universitet. Arkivfoto: Leif Nielsen

80'erne: Hobro i festtøjet

I 1980 kunne Hobro fejre sit 1000-års jubilæum og fik i den forbindelse royalt besøg. Prins Henrik blev udnævnt til ”Årets viking” - dronningen ser ikke ubetinget begejstret ud for sin husbonds nye hovedbeklædning.

Prins Henrik udnævnt til Årets viking i Hobro, 1980 I baggrunden borgmester Kr. Schultz. Arkivfoto: Jens Morten

90'erne: Praktisk beklædning

Dronning Margrethe har aldrig været bleg for at trække i regnfrakke og praktisk fodtøj, hvis omstændighederne kræver det. I 1998 var regentparret på besøg i Skagen, hvor de fejrede deres 31-års bryllupsdag i selskab med Norges Kong Harald og Dronning Sonja - her er parret ved den tilsandede kirke.

Dronning Margrethe, Prins Henrik, Kong Harald og Dronning Sonja, besøgte Skagen Museum og ved den Tilsandede Kirke. Regentparret havde 31-års bryllupsdag, her er de på vej fra kirken. Arkivfoto: Henning Bagger

Regn og stiv kuling kan ikke ødelægge dronningens gode humør - her i Skagen, 1998. Arkivfoto: Henning Bagger

1997: Dronning Margrethe indvier Ertebøllecentret i højt humør. Arkivfoto: Henrik Bo

00'erne: Hej Nibe!

I 2002 kunne Nibe fejre 275-års byjubilæum som købstad - Dronning Margrethe og Prins Henrik kastede glans over festlighederne og aflagde visit på flere attraktioner og virksomheder under besøget.

2002: Dronningen og prinsen vinker til Nibenitterne fra rådhusbalkonen, da Nibe fejrede 275-års købstadsjubilæum. Arkivfoto Grete Dahl

2000: Dronningen og prinsen var med ubåden "Springeren" under et besøg på Flådestation Frederikshavn i september. Prins Henrik havde det store grin på, da han vinkede til de frysende pressefolk og fotografer på følgeskibet Gribben. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

2003: Dronning Margrethe - elegant som altid, selvom hun er iført en beskyttelsesdragt under besøget på Color Line i Hirtshals. Arkivfoto: Bente Poder

Dronning Margrethes interesse for historie og arkæologi fornægter sig ikke - hun benytter altid lejligheden til at besøge steder, hvor hun kan få et indblik i historiske fund - f.eks. udgravningerne ved Sebbersund, Lindholm Høje, og vikingetidens efterladenskaber i Fyrkat ved Hobro.

2002: Dronningen ved udgravningerne i Sebbersund - her med museumsinspektør Jens Nielsen. Arkivfoto: Grete Dahl

2002: Vikingecenter Fyrkat i Hobro summede af aktivitet til ære for Dronning Margrethe, der var på et besøg i byen. Dronningen har et særligt forhold til Fyrkat, da hun var med til at udgrave voldanlægget i 1950´erne og indviede Fyrkathuset i 1985. Arkivfoto: Michael Koch

2008: Dronningen indvier nye udstillingslokaler på Lindholm Høje og går tur op til Nordens største gravplads fra vikingetiden med 700 grave. Museumsinspektør Morten Pedersen beskytter monarken mod en heftig regnbyge. Arkivfoto: Henning Bagger

2007: Dronningen åbnede udstilling på Vitskøl Kloster med egne værker - 70 malerier og akvareller udført af dronningen gennem årene. Arkivfoto: Henrik Bo

Kongeskibet Dannebrog passerer Aggersundbroen med Dronning Margrethe og Prins Henrik ombord. Arkivfoto: Martin Damgård

Regentparret passerer Aggersundbroen. Arkivfoto: Martin Damgård

10'erne: Fra Mors til Skagen

2011: Rhododendron-buskene havde iklædt sig det smukkeste skrud, da dronningen besøgte Hedelund-parken i Brønderslev. Arkivfoto: Henrik Louis

2011: Ved Jægerkorpsets 50-års jubilæum overværede dronningen en af korpsets sjældne opvisninger - her nyder hun det flotte show sammen med oberstløjtnant Claus A. Wammen, chef for Jægerkorpset. Arkivfoto: Grete Dahl

Rebildfesten 2012: Dronningen hilser på Christian Ludwig Gustav Fritz Castenskjold, der nedstammer fra prinsesse Dagmars slægt og dermed er i familie med Dronning Margrethe. Han er opvokset på Kongstedlund i Himmerland, men bor til daglig i Californien USA. I anledning af Rebildselskabets jubilæum havde han taget turen til Rebild Bakker. Arkivfoto: Claus Søndberg

2016: Dronningen viste stor interesse for kunsten på Skagens Museum, hvor hun fik en rundvisning af museumsdirektør Lisette Vind Ebbesen i forbindelse med genåbningen af museet. Foto: Kim Dahl Hansen

I 2017 deltog dronningen i fejringen af Nordjyske Mediers 250-års jubilæumsforestilling i Musikkens Hus:

Journalist Merethe Tølbøll, tager imod dronningen, ved Nordjyske Mediers jubilæumsfest i Musikkens Hus. Arkivfoto: Lars Paul

Arkivfoto: Lars Paul

20'erne - nu med mundbind

Dronning Margrete var til stede, da Aalborg Symfoniorkester 31. oktober 2020 for fjerde gang afviklede The Lauritz Melchior International Singing Competition, verdens største internationale konkurrence for unge Wagner-sangere - som følge af corona-omstændighederne var majestæten iført mundbind.

Dronning Margrethe ankommer til sangkonkurrence i Musikkens Hus. Arkivfoto: Henrik Bo

Arkivfoto: Henrik Bo

Ved det seneste royale besøg i Nordjylland, i august 2021, besøgte Dronning Margrethe Thy - hun var blandt andet i Hanstholm, Thisted, Cold Hawaii i Klitmøller, nationalparken og ved Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm.

Royalt besøg i Thy. Foto: Bo Lehm

Arkivfoto: Bo Lehm