Dronning Margrethe taler til danskerne tirsdag aften

KØBENHAVN:Dronning Margrethe vil tirsdag aften tale til den danske befolkning om situationen med spredningen af coronavirus i Danmark.

Det kommer til at foregå fra Fredensborg Slot, hvorfra talen optages tirsdag eftermiddag. Talen bliver vist klokken 20.00 på både DR og TV2.

Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

Coronavirusset, der blev opdaget i Kina i slutningen af 2019, har de seneste uger spredt sig voldsomt i Danmark og i resten af verden.

I den forbindelse valgte dronning Margrethe allerede torsdag at aflyse alle arrangementer omkring sin 80-års fødselsdag 16. april.

Fødselsdagsfejringen skulle blandt andet have budt på gallataffel på Christiansborg Slot og karettur gennem København med modtagelse på Københavns Rådhus.

I forbindelse med aflysningen sagde dronningen i en pressemeddelelse:

- Danmark og verdenssamfundet står netop nu i en meget vanskelig situation.

- Vi har alle et særligt ansvar for at tage hensyn til hinanden og sammen bidrage til, at Danmark kommer godt igennem de meget store udfordringer, som landet står overfor.

- Jeg appellerer derfor til, at vi alle følger regeringens og myndighedernes anvisninger og passer på hinanden, sagde dronning Margrethe.

Samme dag meddelte kronprinsparret, at de ville vende hjem til Danmark fra Schweiz med deres fire børn.

Børnene var på et 12-ugers langt skoleophold, der startede 6. januar.

Også den kongelige families deltagelse i øvrige officielle programmer er aflyst den kommende tid.

Tirsdag middag er 960 personer konstateret smittet. 82 personer er indlagt, heraf 18 på en intensiv afdeling.

Antallet af smittede vurderes reelt at være langt højere, da der er et stort mørketal, har sundhedsmyndighederne tidligere oplyst.

Desuden er fire personer i Danmark døde, mens de har haft coronavirus. Det vides ikke, om virusset er direkte årsag til dødsfaldene.

Skoler, universiteter, daginstitutioner og flere arbejdspladser har siden mandag holdt lukket. Det gør de efter anvisning fra regeringen, som vil forsøge at begrænse spredningen af coronavirus.

Det samme gælder de danske grænser, der er delvist lukket for udlændinge, som hverken bor eller arbejder i Danmark.

/ritzau/