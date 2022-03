Drop heksejagten på almindelige russere

Siden Rusland invaderede Ukraine, er der dukket beretninger op om chikane af russere rundt omkring i Europa.

TV2 Østjylland kan fortælle om russiske Nelli Kraevskaia Hansen, som modtager trusler på sociale medier. I dag bor hun i Horsens. Hun er imod krigen i Ukraine, men får alligevel ubehagelige beskeder og kommentarer, som hun nu er gået til politiet med.

I internationale medier kan man læse om russiske kirker, butikker og restauranter, der bliver udsat for hærværk - i USA, men også rundt omkring i Europa.

I norske medier har der været fokus på mobning af russiske børn. I Norge har Antiracistisk Center, som arbejder på at bekæmpe racisme og diskrimination, fået flere tilbagemeldinger om ubehagelige oplevelser på baggrund af Ruslands krig i Ukraine.

Herhjemme på Gl. Lindholm Skole har man også fokus de på elever, der har relationer til enten Rusland, Ukraine eller Polen. Især de russiske elever kan være ekstra udsat for mobning, lød vurderingen fredag fra skolelederen Carsten Søndergaard til Nordjyske:

- Man kan sige, at de er taget som gidsler i det her, så vi skal passe meget på, at de ikke bliver behandlet anderledes eller føler sig udenfor på nogen måde.

Hadet til Putin må ikke blive til en heksejagt på almindelige russere. Den russiske befolkning er også ofre for Putins krig, og det bør være muligt for de fleste at skelne mellem Ruslands brutale ledelse - og helt almindelige russiske borgere.

De efterhånden omfattende vestlige sanktioner rammer selvfølgelig også helt almindelige russiske borgere - og det har også været flere vestlige virksomheders argument for at være tilbageholdende eller afventende med at droppe Rusland. Men her har vi omvendt brug for også at gøre almindelige russiske borgere opmærksomme på den krig, som deres eget lands leder står bag. Vi har brug for, at også den russiske befolkning siger fra. Sanktionerne påvirker generelt den almindelige russer i meget høj grad - og har stor indflydelse på eksempelvis deres privatøkonomi og købekraft, men også deres mulighed for at se deres egne sportshold i fjernsynet. Det pres kan føre til en modstand blandt Putins eget folk, som han ikke kan ignorere.

Men chikane af russere skal stoppes nu. Hærværk og mobning hører ingen steder hjemme. Vi bør minde os selv om, at dette er Putins krig. Så derfor bør vores vrede rettes mod ham og Kreml i stedet.