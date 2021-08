Drop-in-vaccinationer skal hente de sidste: Så mange inviterede nordjyder har ikke taget stikket

NORDJYLLAND:Mens de fire øvrige regioner har meddelt, at de sætter skub i drop-in-vaccinationer mod covid-19 allerede i denne og næste uge, har Region Nordjylland besluttet at afvente flere data, før man tilbyder at vaccinere borgere uden tidsbestilling.

- Vi ser på, hvad der giver bedst mening i en nordjysk kontekst, siger chefkonsulent Anders Cinicola fra afdelingen for sundhedsplanlægning i Region Nordjylland.

- Vi skal sikre, at vi etablerer de løsninger, som vi mener kan resultere i højere vaccinationstilslutning, og her er de fem regioner lidt forskellige. Vi ved dog allerede nu, at det især er de yngre målgrupper, som vi gerne vil henvende os til, siger Andres Cinicola.

Region Nordjylland er lige nu den region, hvor den største andel af den samlede befolkning har påbegyndt eller færdiggjort vaccination - nemlig 75,4 procent.

Ser man udelukkende på de inviterede, altså borgere over 12 år, har 86 procent fået et eller begge stik. 68.889 inviterede nordjyder havde pr. 2. august endnu ikke booket tid eller modtaget 1. stik. Det svarer til 14 procent, og det er dem, man nu går efter.

(I opgørelsen fra Statens Serum Institut omfatter den yngste gruppe de 10-19-årige - det skal understreges, at de 10-11-årige endnu ikke er inviteret)

Sundhedsstyrelsen bad i sidste uge regionerne om at sætte skub i initiativer, der kan gøre det lettere at blive vaccineret, så man får fat i flest muligt af de resterende borgere, som endnu ikke har reageret på invitationen til at blive vaccineret.

Pop-up og walk-in

Der kan ifølge styrelsen f.eks. etableres lokale pop-up vaccinationssteder og mulighed for walk-in uden tidsbestilling også på større vaccinationssteder. Flere regioner er allerede i færd med at planlægge tilbud om vaccination på uddannelsessteder.

Regionen har endnu ikke lagt sig fast på hvilke initiativer, der sættes i værk i Nordjylland.

- Men vi er selvfølgelig i dialog med de øvrige regioner, hvor vi vidensdeler og lader os inspirere af hinandens gode løsninger, siger Anders Cinocola.

Det er ikke besluttet, om man vil åbne op for vaccination uden tidsbestilling eller oprette udkørende vaccinationshold, som kan placere sig tæt på uddannelsessteder og lignende.

- Men det er blandt de muligheder, som vi kigger på og drøfter lige nu, lyder det fra Cinicola.

Region Nordjylland samarbejder i den forbindelse med TestCenter Danmark, de nordjyske kommuner, de øvrige regioner og statslige myndigheder i forhold til at udpege initiativerne.

526 til drop-in

Region Nordjylland har tidligere tilbudt drop-in-vaccination i to sogne i Aalborg Kommune, for at sætte skub i vaccinationerne. Tilbuddet var målrettet borgere over 18 år i Nørre Tranders og Lindholm sogne, hvor relativt mange borgere var bagud med at få bestilt tid, selvom de var inviteret.

24. juni resulterede drop-in-vaccinationer i de to sogne i, at 526 borgere over 18 år mødte op for at få deres første stik, uden at de på forhånd havde bestilt tid. Ved drop-in-vaccinationen 29. juli havde de pågældende borgere mulighed for at få deres 2. stik - også uden tidsbestilling. Her mødte lidt færre op, men det kan forklares med, at nogle borgere, f.eks. på grund af ferie, har valgt selv at bestille en tid til at blive færdigvaccineret.