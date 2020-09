Droppede lærerjobbet og fulgte drømmen: - Det bedste, jeg nogensinde har gjort

AALBORG:Et hurtigt blik rundt i lokalet, og man gætter hurtigt, hvilken form for beværtning man er havnet i.

I hjørnet hænger et lysende Johnnie Walker-skilt, og længere inde kan man spotte et kort over Skotland med fokus på områder som Islay, Speyside og Jura. I baggården står en 1:1-statue af Johnnie Walker, og bag bardisken kan man se række på række af flasker med Rune Holms yndlingsspiritus: whisky.

Whiskybaren Kahytten er ikke kun en bar dedikeret til Single Malts og blends. Det er også Runes årelange drøm, der er gået i opfyldelse.

- Karrieremæssigt er det helt klart det bedste, jeg nogensinde har gjort.

10 år og næsten 1000 flasker

Når man som journalist spørger Rune, om han kan sætte ord på sin begejstring for whisky, får man også svar, som man spørger:

- Jeg er virkelig, virkelig, virkelig, VIRKELIG glad for whisky, konstaterer han med et stort smil.

Han har samlet på spiritussen de sidste ti år – og har i den periode brugt over en million kroner på whisky og whisky-merchandise. Inden han åbnede baren, var han oppe på 900 flasker i sin private samling.

I det aflåste skab står barens ”Pride and joy”, som Rune kalder den – en Hibiki 30-års blended whisky fra Japan. Whiskyen er blevet kåret til verdens bedste blend flere gange og er klart barens dyreste. Et glas på tre centiliter koster 4300 kroner. Foto: Thomas Lee Christensen

Foruden en flirt med Chivas Regal i gymnasiet startede Runes kærlighed til whisky for alvor, da han for år tilbage begyndte at spille poker med vennerne – akkompagneret af Johnnie Walker Red Label – yes, den til 120 kroner i Netto. Senere opgraderede han selv til en Black Label, men whisky-verdenen åbnede sig for alvor under en rejse til Spanien, da han fandt ud af, at der også fandtes både Green og Blue Label – og så gik det stærkt.

- Især da jeg fik smagt Blue Label, var jeg solgt, og så begyndte det bare at tage fart. Inden jeg så mig om, havde jeg en samling på cirka 100 forskellige flasker, og det var nok der, det gik op for mig, at jeg er Johnnie Walker-samler, husker Rune. I dag har han alverdens merchandise, særligt inden for Johnnie Walker, og går med tanker om at købe et par nye ski – bare fordi der står Johnnie Walker på.

Whisky-verdenen handler nemlig ikke kun om smagsoplevelser, men også om samlerobjekter, prestige-brands og fællesskabet whisky-entusiasterne imellem.

- Det er et kæmpe univers, og der er så mange muligheder for at dykke ned i alt muligt spændende og lækkert.

Næsten uanset hvor du kigger hen, kan du få øje på en eller anden form for whisky-merchandise. Ofte med Johnnie Walker. Foto: Thomas Lee Christensen

Et helt nyt liv

Rune Holm kommer ikke selv fra Aalborg – faktisk er han ny i byen. Han flyttede herop for to år siden for at bo sammen med kæresten. Det var lettere at flytte på ham end på hende, forklarer han. For Rune skulle flytningen ikke kun betyde en ny adresse i folkeregistret, men også et nyt arbejdsliv efter 14 år som folkeskolelærer. Der skulle ske noget nyt.

- Siden jeg var i starten af 20’erne, har jeg drømt om at åbne en pub eller bar, fortæller han.

For en del år siden snakkede Rune med nogle venner om at overtage en pub i hovedstadsområdet. Men dengang kunne det ikke lade sig gøre på grund af økonomien i projektet – men idéen om egen bar forsvandt aldrig.

- Tanken om at have mit eget sted har altid ligget og ulmet. Jeg har også altid været glad for at stå bag en bar, forklarer han.

Ifølge Rune var det store diskussionsemne omkring flytningen netop, hvad han skulle lave heroppe. Men efter en snak med de gamle venner, hvor de talte om projektet med pubben, fik han idéen til whiskybaren.

- Så slog det mig – jeg skal da selvfølgelig åbne min egen whiskybar i Aalborg.

- Med cirka 900 flasker whisky i min private samling på det tidspunkt, så var det faktisk meget oplagt, ræsonnerer han.

Og kæresten var enig. Hvis nogen skulle åbne en whiskybar i Aalborg, ville Rune være den rigtige mand til opgaven.

Whiskybaren har flasker er fra alle områder af Skotland og en række andre lande – heriblandt Danmark, USA, Indien og Japan. Foto: Thomas Lee Christensen

Knap et år efter åbningen er Rune stadig glad for beslutningen.

- Jeg elskede mit arbejde i en specialafdeling for ADHD-elever, men det at være min egen herre og selv bestemme og tilrettelægge møder, det er simpelthen fantastisk.

Whiskybaren giver ham en mulighed for at dyrke sin passion endnu mere, men selvom det lyder langt væk fra et job i folkeskolen, så er der alligevel paralleller mellem jobbet som whisky-ekspert og skolelærer.

- Folk kommer herind med en forventning om, at jeg ved, hvad der er i de forskellige flasker, og at jeg kan give dem en god oplevelse. Så det er noget helt andet og alligevel meget i forlængelse af det at være lærer, siger han.

Denne svenske whisky Mackmyra er verdens første computerlavede whisky. En kunstig intelligens har regnet sig frem til, hvordan whiskyen skulle sammensættes for at tilfredsstille Mackmyras kunder. Foto: Thomas Lee Christensen

Vejen gennem krisen

At åbne en ny bar i oktober 2019 skulle vise sig at blive lidt af en udfordring – for kun fem måneder senere lukkede landet ned, og pludselig skulle der tænkes anderledes bag bardisken, når kunderne ikke længere måtte komme ind og få et glas single malt.

- De første par dage kom der virkelig mange grå hår, for jeg havde ingen idé om, hvad man kunne og ikke kunne, og hvad der var tilladt og ikke tilladt, husker Rune, der pludselig blev tvunget til at tænke i nye baner.

- Så jeg begyndte at lave online smagninger og fik samtidig lavet en webshop, hvor man kan købe samples af alle de ting, der er i baren, enten som take away eller sendt med posten.

Og den digitale løsning skulle vise sig at blive barens redning – og måske netop fordi man kunne være med alle steder fra, var smagningerne med til at udbrede kendskabet til baren – selv uden for Nordjylland.

- Det er faktisk gået rigtig godt med whiskybaren, især efter corona-nedlukningen, fortæller han, og uddyber:

- Jeg har nogle gange kunder fra København, der vil se baren, fordi de har hørt om den gennem alle de online smagninger, der var tilbage i april og maj.

Faktisk er der ofte er en fem-seks mand fra København med til hans online whiskysmagninger. Og netop online-smagningerne vil han igen til at gøre noget ud af, som corona-situationen udvikler sig.

COVID-19 eller ej – Rune Holm har i dag opnået sin drøm: At beskæftige sig med sin største interesse, hobby og passion – single casks, single malts, grains og blends - whisky.

- I forhold til alt andet jeg tidligere har lavet, uanset om det har været skolelærer eller noget andet, så er det at have whiskybaren det bedste, jeg nogensinde har oplevet.