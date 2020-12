DSB garanterer tryg juletrafik

NORDJYLLAND:DSB solgte i 2019 rekordmange billetter til juletrafikanter, der skulle på tværs af landet for at fejre højtiden med venner og familier.

I år er situationen en anden.

Informationschef Tony Bispeskov bekræfter, at billetsalget til lyntogene og intercitytogene ligger noget under rekordsalget i 2019. Helt præcist 15 procent under.

- Vi kigger ind i en jul med noget mindre trafik end tidligere, siger han.

Danmark er netop nu udfordret af den måske vanskeligste periode under epidemien med rekordhøje daglige smittetal og en kraftig nedlukning af aktiviteterne i foreløbig 38 af landets 98 kommuner. Det har foreløbig ramt Østsjælland hårdest, men også Odense og Aarhus er omfattet, og i løbet af torsdag ventes det, at de udvidede nedlukninger bliver foldet ud til en række yderligere kommuner.

En coronaepidemien på sit hidtil højeste og et billede hos mange af overfyldte juletog, hvor passagererne står sammenklemt, kan sikkert godt give nervøsitet omkring risikoen for at sprede smitten yderligere, men Tony Bispeskov garanterer en tryg rejse med DSB.

Det er der flere grunde til. Dels er der på grund af coronaepidemien krav om pladsbillet for at rejse med tog.

- Det er jo et middel til at gøre togene så lange som mulige på de populære afgange. Juletrafikken er kendetegnet ved, at vi ved præcist, hvordan kunderne godt kan tænke sig at rejse, og så kan vi afstemme længden på togene efter den efterspørgsel, siger Tony Bispeskov.

Der er mange rejsedage op til juleaften. Hele fem af slagsen, men DSB regner stadig med, at presset på togafgangene bliver størst 22. og 23. december. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Derudover går skoler og uddannelsesinstitutioner på juleferie allerede 18. december, hvilket giver flere rejsedage frem mod juleaften, som i år falder på en torsdag.

- Det giver fem hele rejsedage, hvilket giver rigtig god mulighed for at sprede trafikken, så kunderne bedre kan fordele sig. Og det kan vi se, de har gjort. Der bliver masser af afgange med god plads, oplyser informationschefen.

I forhold til i fjor, hvor en pladsbillet kostede 30 kr. at reservere, er det i år gratis på grund af coronasituationen. Det kan også betyde, at det nuværende antal reservationer ikke præcist afspejler det reelle antal passagerer, fordi mange kan have reserveret flere pladsbilletter end nødvendigt, fordi de netop er gratis.

- Det er rigtigt. Men pladsbilletterne er i denne coronatid en måde, hvorpå vi kan sikre, at der ikke er flere med i togene, end der er plads til. Vi kommer ikke som tidligere år til at have stående passagerer eller folk, der må sidde i mellemgangene. Det kommer ikke til at ske, og sådan har det været i hele coronaperioden, understreger Tony Bispeskov.

Han anerkender, at mange går rundt med et billede af tog som rene rugekasser for smitte.

- Der er lavet undersøgelser i både Tyskland, England og flere andre steder, som viser, at det er der ikke noget, der tyder på. Men i folks optik kan der sagtens være en opfattelse af, at et sted med mange mennesker kan være et farligt sted. Vores modtræk har været at skrue voldsomt op for blandt andet rengøring, wayfinding og nudging (adfærdsregulering, red.) Vi gør meget for at folk forstår, at vi tager hånd om dem, så de kan føle sig trygge og sikre. Og det har de al mulig grund til. Men vi er oppe imod en usynlig fjende, og det vil for nogle mennesker betyde, at de er bekymrede for at benytte kollektiv trafik, siger Tony Bispeskov.