Du kan stadig nå at blive testet: Tjek ventetid til lyntest her

NORDJYLLAND:For at fejre et sikkert nytår 2020 er det ikke nok med sikkerhedsbriller.

En hel del nordjyder har også sikret sig mod smittespredning ved at lade sig corona-teste i dagene op til nytår.

Er du en af dem, der ikke lige har fået det nået, eller som pludselig er kommet i tanke om, at det nok var en god idé, så bare rolig - du kan stadig nå det.

Teststederne holder nemlig åbent i dag i hele Nordjylland fra klokken 9 til 14.

Og har du i forvejen et presset program, fordi du skal have forberedt nytårsmenuen, så er der heldigvis hjælp at hente hos Falck, så du ikke ender med at stå og vente i timevis på en lyntest, mens du kan se hele tidsplanen skride, så du ikke er klar med kanapéer til dronningens nytårstale klokken 18.

Falck forventer at se samme tendens som omkring juleaften, hvor der var ventetid flere steder, men det er faktisk muligt at se, hvor lang ventetiden er på de forskellige teststeder på Falcks hjemmeside.

Og så kan det måske betale sig at hoppe en tur i bilen og køre fra Aalborg til f.eks. Nørresundby eller Hjørring, fordi ventetiden ved Gigantium kan blive timelang.

- Vi kører med maksimal bemanding hele tiden, men fordi vi ikke kan bestemme, hvornår folk kommer, kan der opstå ventetid, siger regionsdirektør i Falck, Kjeld Brogaard

Du kan hele tiden tjekke de aktuelle ventetider på samtlige nordjyske teststeder her (tryk på 'Se åbnings- og ventetider').