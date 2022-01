Spår om flere dumpede hunde: - Vi kan se, panikken begynder at brede sig

NORDJYLLAND - Når man smider en papkasse med et kæledyr, og man ikke har sikret sig med vand og mad, så er straffen altså deroppe, hvor det ikke bare hedder en bøde, men altså også fængselsstraf - måske betinget, men det er altså også alvorligt, fortæller politikommissær Henrik Jensen, Nordjyllands Politi.

I 2021 har han set en del af den slags sager, hvor katte er blevet dumpet. I 2022 både frygter og forventer han, at der også vil støde hunde til bunken af sager om dumpede dyr.

- Vi har haft en del bidsager i år, og jeg forventer, at dumpningssagerne vil komme i det nye år, fordi det er svært at komme af med sine hunde igen, lyder vurderingen fra politikommissæren.

Mens der er familier, som har opdaget, at idéen om at have hund ikke fungerer i praksis, er der også avlere, som kan komme i klemme efter at have overvurderet markedet.

- Vi kan se, panikken begynder at brede sig - blandt andet på Gul & Gratis kan man se, hvor mange hvalpe, der stadig ligger til salg i sidste øjeblik, og hvordan priserne er faldet markant. En dansk/svensk gårdhund, der tidligere på året kostede over 10.000 er nede under 7.000 kroner. Det er jo, fordi man ikke kan komme af med dem, konstaterer Henrik Jensen.

Hvalpe dumpet på Sjælland

Hos Nordjyllands Internat i Hjallerup, der drives af Dyrenes Beskyttelse, frygter daglig leder Karina Fisker også, hvad 2022 kommer til at byde på.

I 2021 oplevede man en markant stigning af dumpede katte og kaniner, der blandt andet blev efterladt i papkasser og plastbeholdere. Uden at have specifikke tal, vurderer Karina Fisker, at antallet af dumpede dyr, der er kommet ind på internatet i Hjallerup er fordoblet i forhold til 2020. I sommermånederne, som er højsæson for efterladte dyr, blev der indleveret kasser med kasserede kattekillinger mindst en gang om ugen, fortæller hun.

- Heldigvis har vi ikke set det endnu i forhold til hunde, men der har været et par sager med dumpede hvalpe på Sjælland. Derfor kan godt frygte, at det også kommer til at ske her, fordi der er nogle avlere, der ikke lige har stukket fingeren i jorden og taget bestik af situationen, men i stedet har fortsat med at avle, fortæller Karina Fisker.

Karina Fisker, daglig leder af Nordjyllands Internat, har set en stor stigning i antallet af dumpede katte og kaniner. Hun frygter, at der også vil komme hundehvalpe til i det nye år. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

- Vi kan se på de sociale medier, at der stadig er rigtig mange hunde til salg, og man kan ikke lade være med at få tanken, at der er nogle, som har tænkt "vi kunne da godt lige lave et kuld hvalpe og tjene lidt flere penge". Derfor kan man godt frygte, om folk også formår at komme af med dem, tilføjer hun.

Kontakt internatet

Mens dårlige beslutninger i corona-tiden sandsynligvis er en af årsagerne til den kraftige stigning i kasserede dyr, ser Karina Fisker også tegn på, at opmærksomheden på problemet har været med til at starte en ond spiral.

- Desværre ser det ud til, at i takt med, at der er kommet meget fokus på de her stakkels dyr, er der også nogle der pludselig griber chancen og ser det som en mulighed. Derfor står vi lidt af et dilemma, når vi går ud og informerer om problemet, for vi skulle helst ikke give nogen gode idéer, forklarer hun.

Derfor har hun også flere råd til kæledyrsejere, der vil af med deres dyr.

- Først og fremmest kan man tage kontakt til os som internat. Vi forsøger at tage de dyr ind, vi kan, og hvis ikke vi har plads, så garanterer vi at ringe, når vi har, fortæller internatlederen, der maksimalt har plads til 15 hunde på internatet.

- Vi vil i hvert fald meget gerne have at folk kontakter os, så vi kan få en snak om, hvad man gøre frem for at træde til de her triste handlinger, som vi desværre har set alt for mange af, tilføjer hun

- En anden løsning, hvis der er tale om hvalpe, kan være at tage kontakt til opdrætteren, man har købt af. Erfaringen siger, at de rigtig gerne vil høre, hvis man har fortrudt sit køb, og de plejer også at være villige til at tage hundene tilbage.

En allersidste løsning kan være at lade en dyrlæge aflive dyrene.

- Det er sidste løsning, men en aflivning er da i hvert fald mere ansvarligt end at lade dem dø af sult og tørst i tætte luftbeholdere og alt mulig andet, som vi har set. Men vi vil gerne hjælpe så mange som muligt, fastslår hun.